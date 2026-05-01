Básquet Local: El Fortín estrenó localía con victoria

El certamen reservado para Primera División que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría continuó con la 3° fecha y en el estreno de local de El Fortín, sumó su primer festejo.

El “Fortinero” derrotó 66 a 58 a Racing de La Madrid en el Amadeo Bellingeri y sumó su primera victoria en la competencia. Thiago Barragán fue el máximo anotador con 17 puntos.

Sufrió por demás el equipo olavarriense, dominó con contundencia los primeros 20 minutos, pero en el tercero llegó la reacción lamatritense que redujo la veintena de puntos de diferencia para ponerle suspenso a la historia.

En los últimos diez minutos, el equipo de Olavarría no desesperó y en su estreno en el Bellingeri, tras la suspensión en la fecha inaugural por la rotura, sumó su primera victoria en el certamen local.

Síntesis El Fortín – Racing (L):

Estadio: Amadeo Bellingeri

Árbitros: Rincón, J. y Suárez, D.

El Fortín (66): Simón (11), Baffo (9), Leuful (11), Navarro (5), Macrini (13) -FI- Funes (6), Garces (3), Lucini (3), Negretti (2), Iseppi (3). DT- Mariano Arrondo

Racing (58): Barragán, T. (17), Peretti (4), Barragán, J. (9), Nuñez (2), Malianni (6) -FI-Gianotti (2), Barragán, B. (4), Zurita (8), López Osorno (2), Romagnoli (4). DT- Axel Farías

Parciales: 18 – 6; 42 – 26; 50 – 48; 66 – 58