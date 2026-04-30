Licitaron trabajos de alteo y mantenimiento en caminos rurales

Desde el Municipio continúan con el proceso de licitación de obras para distintos caminos que integran la Red Vial Rural del Partido. Se trata de pliegos que fueron confeccionados desde la Dirección de Obras Rurales, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.

En los últimos días se llevó a cabo la apertura de cotizaciones para dos licitaciones, que contaron con la participación de varias firmas. En la mañana del último miércoles se realizó el acto correspondiente a la licitación pública 09/26, que tiene por objetivo la realización de trabajos de alteo, entoscado, bacheo y limpieza de cunetas en el camino 078-14, que comunica las localidades rurales de Iturregui y Recalde.

Se trata además de un trazado en el que se ubican productores y establecimientos que se vieron afectados por las abundantes precipitaciones que se han registrado recientemente en Olavarría. En la ocasión se presentaron los siguientes oferentes:

_ Proponente N° 1: Vial Namuncurá SA, que cotizó la suma de $204.360.000

_ Proponente N° 2: Ancat SA, que cotizó la suma de $160.646.500

Este jueves 30 se abrieron las cotizaciones de la licitación pública 10/26, que contempla el alquiler de equipos de viales para realizar el alteo y construcción de cuneta en distintos puntos de la red vial, en la denominada zona B.Se trata de la disposición de una excavadora hidráulica sobre oruga, un compactador autopropulsado, un camión volcador y una motoniveladora para brinda abordaje integral a una zona que posee una extensión total de más de mil kilómetros, entre caminos primarios, secundarios y terciarios.

El acto público fue encabezado por los directores de Licitaciones y Obras Rurales, Ezequiel Lorenzo y Mariano Arrignon respectivamente, y se presentaron las siguientes propuestas:

_ Proponente N° 1: Sacchi Rubén, que cotiza la suma de $179.540.000

_ Proponente N° 2: Vial Namuncurá, que cotiza la suma de $187.000.000

_ Proponente N° 3: Galizio Construcciones SRL, que cotiza la suma de $188.400.000

_ Proponente N° 4: Producciones Industriales SA, que cotiza la suma de $204.890.000