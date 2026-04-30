Rugby: victoria “Fortinera” y derrotas para el “Bataraz”

Los certámenes que organiza la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires contaron con la presencia olavarriense en condición de visitante y fue con victoria, únicamente para El Fortín.

El plantel superior del Club Social y Deportivo El Fortín completó la 3° fecha del Sector Este con victoria por 19 a 5 ante Belgrano en condición de visitante. El elenco conducido por Davant sumó así su segunda victoria sobre tres presentaciones.

Por otro lado, no corrió la misma suerte Estudiantes en Junín que cayó ante Los Miuras en tira completa. En el marco de la cuarta fecha del certamen, el elenco “Bataraz” no sumó ninguna victoria.

Los resultados:

Los Miuras vs Estudiantes:

Primera: 55 – 0

Intermedia: 74 – 0

M14: 45 – 12

M16: 38 – 5

M18: 24 – 15

Fuente: Prensa CAE // El Fortín