“Hoy los trabajadores municipales no se sienten representados”

En el marco del nuevo acuerdo salarial entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el STMO, el concejal de la Unión Cívica Radical Francisco González se refirió a la compleja situación económica que atraviesan los trabajadores municipales.

En este sentido, González señaló que “recientemente se dio a conocer un acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Gobierno Municipal, con un aumento mensual del 1%, el cual ha generado un gran malestar entre los trabajadores municipales que hace tiempo que no se están sintiendo representados”.

Y agregó: “El STMO ha asumido un rol de aceptar todo lo que se le propone desde el Ejecutivo y no defiende el salario de los trabajadores. Y vemos un Ejecutivo que no ha administrado bien los recursos y esto genera que los platos rotos los tengan que pagar los trabajadores, a través de un salario totalmente desmerecido”.

En esta misma línea, reflexionó: “Nos encontramos celebrando un 1° de mayo con esta situación realmente preocupante, donde se sigue ampliando la cantidad de personas que trabajan en la Municipalidad bajo otras figuras, lo cual lleva a una precarización laboral. Y esto genera que haya mayor cantidad de empleados y que los salarios sean cada vez más bajos”.

“Hoy vemos un sindicato que claramente está de acuerdo en todo lo que plantea el Gobierno Municipal, situación que sería muy distinta si quien gobernara tuviera otro sello político”, cerró.