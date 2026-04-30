Liga Federal: Estudiantes no pudo en el “Maxi”

Estudiantes no logró continuar con el envión anímico logrado días atrás en su estadio y en la continuidad de la Conferencia Sudeste A, sumó una nueva derrota.

El “Bataraz” cayó 81 a 77 ante Independiente y sumó su sexta derrota de la temporada sobre nueve presentaciones. Agustín Cordeiro con 20 puntos fue el máximo anotador del juego.

En un duelo cambiante y de ida y vuelta, los dirigidos por Mariano Iglesias no supieron sostener un gran inicio donde fue dominador absoluto y con el correr de los minutos se enmarañó en las ofensivas y dio ventajas en defensa que no desaprovechó su rival de turno.

Fue todo “albinegro” el comienzo de las acciones, pero pasó muchos minutos sin gol y lo aprovechó Independiente para, con un parcial de 14 a 0, pasar al frente por primera vez.

En el segundo parcial, intercambiaron goleo y dominio en el resultado, en un segmento de rachas que terminó en pardas antes del entretiempo.

Tras el descanso largo, no cambió la ecuación, el “Rojinegro” basó sus ofensivas en sus “hombres grandes” para sacar ventajas y el “Bata” dependió de reacciones esporádicas de sus jugadores para mantenerse en partido.

Otra fue la historia en el cuarto final, el elenco de Tandil subió la intensidad defensiva, complicó a su rival y con algunos recuperos y conversiones logró una máxima de 10 puntos que luego se encargó de controlar y que Estudiantes no supo reaccionar.

Llegó la reacción del “Bataraz”, pero los guiados por Hartstock siguieron al frente en los minutos finales para irse de Olavarría con una importante victoria.

Pasajes preocupantes del juego para Estudiantes, que tuvo buenas individualidades pero poco juego colectivo y se mantuvo en partido por el aporte del experimentado Arese y los juveniles Murias y Rincón que con el correr de los minutos ganan en confianza y empiezan a aportar en un certamen que inició la recta final de la Fase Regular.

Síntesis Estudiantes – Independiente:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Bianco, L. y Enrique, M.

Estudiantes (77): Murias (15), Piccinelli (12), Arese (12), Maretto (11), Molina (0) -FI- Rincón (14), Framiñan (7), Mariano (0), Masson (8). DT- Mariano Iglesias

Independiente (81): Rodríguez (8), Arca (15), Weisbeck (8), Zulberti (4), Yarza (16) -FI- Cordeiro (20), Lasarte (10), Buffa (0). DT- Emmanuel Hartstock

Parciales: 14 – 19; 39 – 39; 58 – 59 y 77 – 81.