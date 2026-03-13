Suspensión de clases en la Escuela Nº 21 tras un robo | Infoeme
Viernes 13 de Marzo 2026
Viernes 13 de Marzo 2026
 policiales
 Robo
 13 de Marzo de 2026

Suspensión de clases en la Escuela Nº 21 tras un robo

El hecho ocurrió en la madrugada y las autoridades educativas confirmaron la suspensión del turno mañana mientras se realizan las pericias policiales.

 

Este viernes por la madrugada, la Escuela Nº 22, ubicada en 9 de Julio al 4800, sufrió un robo en sus instalaciones. El personal auxiliar que ingresó por la mañana fue quien advirtió el hecho.

 

Fuentes policiales informaron que se trabaja en el establecimiento para constatar los faltantes, con la intervención del Comando de Patrullas y la Policía Científica.

 

Debido a este hecho, las clases del turno mañana fueron suspendidas, mientras que -según informaron autoridades educativas- el turno tarde se definirá  durante la mañana de este viernes. 

 

