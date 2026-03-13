Suspensión de clases en la Escuela Nº 21 tras un robo

Este viernes por la madrugada, la Escuela Nº 22, ubicada en 9 de Julio al 4800, sufrió un robo en sus instalaciones. El personal auxiliar que ingresó por la mañana fue quien advirtió el hecho.

Fuentes policiales informaron que se trabaja en el establecimiento para constatar los faltantes, con la intervención del Comando de Patrullas y la Policía Científica.

Debido a este hecho, las clases del turno mañana fueron suspendidas, mientras que -según informaron autoridades educativas- el turno tarde se definirá durante la mañana de este viernes.