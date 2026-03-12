Tras 20 años, Roberto Baradel dejará de ser titular de Suteba

El histórico titular de Suteba (Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Baradel, dejará de conducir el gremio tras 20 años de labor.

Según precisó el diario El Día de La Plata, Baradel no se presentará en las próximas elecciones sindicales que se realizarán en mayo. En esa línea, sobre su decisión, indicó: “Fortalece a la organización y le da continuidad en el tiempo; los sindicatos son parte de una construcción colectiva y no patrimonio de los dirigentes”.

En tanto, en los próximos comicios del gremio, encabezará la lista del oficialismo María Laura Torre, actual Secretaria Adjunta de Suteba. Las elecciones serán el próximo 13 de mayo y la asunción de cargos el 23 de mayo.

Oriundo de la localidad bonaerense de Lanús, en su juventud, Baradel militó en el centro de estudiantes del Colegio Nacional “Luis Piedra Buena”, donde estudió entre 1980 y 1984.

Empezó la carrera de biología en la UBA y, más tarde, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en 1995. Trabajó como preceptor y su vinculación a SUTEBA comenzó en 1991, en la sede gremial de Lanús.

Estuvo al frente del sindicato docente desde mayo de 2004. (DIB)