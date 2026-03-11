Quedó detenido por múltiples hechos de violencia de género | Infoeme
Miércoles 11 de Marzo 2026
Olavarría
 - 11 de Marzo de 2026 | 11:33

Quedó detenido por múltiples hechos de violencia de género

La detención se concretó en el barrio Lourdes, tras una orden emitida por el Juzgado Correccional. El hombre fue trasladado a la Unidad 2 de Sierra Chica.

 

Días atrás, personal de la SubDDI Olavarría logró detener a un hombre en inmediaciones del barrio Lourdes y lo llevó a una cárcel.

 

El masculino está imputado por varios delitos de violencia familiar y de género: lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas contra conyuge y mediando violencia de género, amenazas agravadas por ser cometidas con el uso de arma impropia, violacion de domicilio y desobediencia -dos hechos-.

 

Fue trasladado a la sede de la SubDDI y luego llevado a la Unidad Penitenciaria Nº2 de Sierra Chica, lugar donde quedó alojado para la continuidad del proceso. 

 

La orden de detención fue librada por el Juzgado Correccional de Olavarría a cargo de la Dra. Cecilia Desiata, a requerimiento de la UFI N°5.

 

 

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia familiar y/o de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas. En Olavarría, comunicate con la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad al teléfono de guardia (2284) 583337 – llamadas y mensajes las 24 horas -, o con la Comisaría de la Mujer al 480100.

 

 

 

