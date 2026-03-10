Un detenido en tres allanamientos por venta de drogas en el barrio Dorrego

Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría, junto con integrantes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) e Infantería, realizaron en la mañana del lunes 9 de marzo de 2026 tres allanamientos en la ciudad.

Dos de ellos se llevaron a cabo en calle Juan Montesano al 3200 y el restante en calle General Paz al 850, en el barrio Dorrego.

Interviene la causa la Fiscalía N° 19 a cargo del Dr. Christian Urlezaga. La investigación, iniciada a comienzos de enero, permitió reunir material probatorio suficiente para solicitar las órdenes de allanamiento, otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Carlos Villamarín.

En el operativo se logró el secuestro de elementos de interés para la causa, entre los que se incluyen cocaína fraccionada y lista para su comercialización, marihuana, teléfonos celulares y una suma de dinero superior a los dos millones de pesos.

Tras los allanamientos, el Ministerio Público Fiscal dispuso la aprehensión de un hombre mayor de edad, cuyos datos no fueron difundidos para no entorpecer la investigación en curso.

El hombre fue indagado en sede judicial, se solicitó su detención formal y permanece alojado en la Comisaría Segunda de Olavarría hasta que se gestione su traslado al Servicio Penitenciario Bonaerense.

Según indicaron, el operativo refleja el trabajo conjunto de las fuerzas policiales y judiciales en la lucha contra el tráfico de drogas en la región.