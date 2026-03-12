Infoeme vuelve a su origen y comienza una nueva etapa

El nuevo equipo sabe operar medios digitales, hacer contenido. Ese es el mayor activo que tiene Infoeme hoy.

La marca tiene casi 20 años de autoridad. Con contenido de calidad y constante, la audiencia reconocerá rápido un servicio de noticias legítimo y confiable.

En las próximas semanas habrá cambios y nuevas apuestas que son necesarias en el marco de un nuevo proyecto editorial y un relanzamiento a la altura de la trayectoria.

Infoeme ya está en manos de un equipo que conoce el medio mejor que nadie y dispuesto a publicar información de calidad que el sitio necesitaba.

El medio regresa con contenido, con equipo y con visión. Infoeme está de vuelta. Hagámoslo crecer juntos.