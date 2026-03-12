Infoeme vuelve a su origen y comienza una nueva etapa | Infoeme
Jueves 12 de Marzo 2026 - 19:37hs
25°
Jueves 12 de Marzo 2026 - 19:37hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  informacion-general
 |  Medios
 - 12 de Marzo de 2026 | 17:44

Infoeme vuelve a su origen y comienza una nueva etapa

Superado el proceso de adquisición de la marca y las limitaciones de producción de contenido periodístico local y regional, Infoeme recupera su esencia camino a sus 20 años.

 

El nuevo equipo sabe operar medios digitales, hacer contenido. Ese es el mayor activo que tiene Infoeme hoy. 

 

La marca tiene casi 20 años de autoridad.  Con contenido de calidad y constante, la audiencia reconocerá rápido un servicio de noticias legítimo y confiable. 

 

En las próximas semanas habrá cambios y nuevas apuestas que son necesarias en el marco de un nuevo proyecto editorial y un relanzamiento a la altura de la trayectoria.  

 

Infoeme ya está en manos de un equipo que conoce el medio mejor que nadie y dispuesto a publicar información de calidad que el sitio necesitaba. 

 

El medio regresa con contenido, con equipo y con visión. Infoeme está de vuelta. Hagámoslo crecer juntos. 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME