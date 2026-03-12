Se reacomodan espacios en la Terminal de Omnibus | Infoeme
Jueves 12 de Marzo 2026 - 19:38hs
25°
Jueves 12 de Marzo 2026 - 19:38hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  informacion-general
 |  Terminal de Ómnibus
 - 12 de Marzo de 2026 | 18:02

Se reacomodan espacios en la Terminal de Omnibus

Los trabajos contemplan la redistribución de oficinas y también se realizan diversas tareas de mantenimiento. Actualmente el área de informes se encuentra sobre el sector de boletería.

 

En los últimos días se inició un plan de trabajos en el edificio de la Terminal de Ómnibus local, con el objetivo de reacondicionar y poner en valor el inmueble que de manera diaria es utilizado por la comunidad olavarriense, como así también personas que visitan la ciudad.

 

Las tareas son coordinadas desde las Secretarías de Desarrollo Económico y Productivo y de Protección Ciudadana, en articulación con otras áreas de la comuna, dado que se trata de un abordaje integral que contempla no sólo la realización de trabajos de mantenimiento e infraestructura y la renovación de la luminaria interior, sino también la reasignación de espacios, con el objetivo de brindar un mejor servicio a los pasajeros.

 

En ese sentido, ya se puede apreciar cómo algunos espacios han sido desmontados, como así también se encuentran en marcha las tareas para la confección y reacondicionamiento de distintos sectores que serán destinados la atención al público.

 

Por ejemplo, las oficinas de informes y de gestión de SUBE serán trasladadas a espacios más amplios y accesibles. También se reacondicionará un sector para brindar información turística.

 

En ese proceso, actualmente la oficina de Informes se encuentra sobre el sector de boletería.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME