Se reacomodan espacios en la Terminal de Omnibus

En los últimos días se inició un plan de trabajos en el edificio de la Terminal de Ómnibus local, con el objetivo de reacondicionar y poner en valor el inmueble que de manera diaria es utilizado por la comunidad olavarriense, como así también personas que visitan la ciudad.

Las tareas son coordinadas desde las Secretarías de Desarrollo Económico y Productivo y de Protección Ciudadana, en articulación con otras áreas de la comuna, dado que se trata de un abordaje integral que contempla no sólo la realización de trabajos de mantenimiento e infraestructura y la renovación de la luminaria interior, sino también la reasignación de espacios, con el objetivo de brindar un mejor servicio a los pasajeros.

En ese sentido, ya se puede apreciar cómo algunos espacios han sido desmontados, como así también se encuentran en marcha las tareas para la confección y reacondicionamiento de distintos sectores que serán destinados la atención al público.

Por ejemplo, las oficinas de informes y de gestión de SUBE serán trasladadas a espacios más amplios y accesibles. También se reacondicionará un sector para brindar información turística.

En ese proceso, actualmente la oficina de Informes se encuentra sobre el sector de boletería.