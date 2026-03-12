Cruce de acusaciones en el debate por la crisis del Pami

Con el titular de la agencia local del Pami Guillermo Lascano sentado en una banca, el Concejo Deliberante abordó este jueves la crisis que atraviesa la obra social de los jubilados y pensionados y la denuncias que tomaron estado público de impagos a profesionales de la salud.

Finalmente, los concejales aprobaron en forma unánime un proyecto de comunicación manifestando preocupación por la suspensión de pagos a médicos de la ciudad.

La edil oficialista Natalia Alvarez fue la vocera de la presentación de un proyecto de resolución en tal sentido. “Intentamos darle voz a una situación de muchísima gravedad de nuestra ciudad que afecta a los jubilados y los profesionales de salud” dijo.

“Nuestros jubilados si hoy tienen un problema de salud para atenderse deben pagar. Este no es el problema de un sector, es el de varios, porque el organismo encargado de cuidar la salud aplicó motosierra a nuestros vecinos y no vamos a naturalizar el ajuste, ni acostumbrarnos a la crueldad de dejar a los vecinos sin atención” remarcó.

Alvarez apuntó contra el máximo responsable de la agencia local del Pami: “Tenemos al concejal Lascano sentado acá y lo responsabilizo de las gestiones para que esto se subsane”.

Además, sumó que la crisis se visibilizó el 4 de marzo, pero a esa altura se habían vencido ya las prestaciones que se deberían haber pagado en febrero.

Lascano dijo que “tenía entendido que sí” a la pregunta de si los pagos se habían realizado. “Esperaría una respuesta contundente, a mí me parece poco preciso” retrucó Alvarez.

“El concejal y responsable de Pami, y vecino además, aún con eso siguió su desfile por los medios, no negando, sino embarrando la cancha. Explicando que hay prestadores directos y otros de Coceba. Dio a entender que había jubilados de primera y jubilados de segunda y deslizó que era Coceba quien no pagaba. Pero los cardiólogos están cortados y no están afiliados a Coceba” insistió.

“Necesitamos que el concejal y funcionario de Pami vaya y reclame lo que corresponde a todos los olavarrienses. Es importante que los vecinos no tengan que elegir entre comer o atenderse” planteó.

Tomó la palabra luego el edil libertario -y correligionario de Lascano- Nicolás Zampini, quien presentó una moción para modificar el proyecto de resolución a uno de comunicación.

Frente a las acusaciones, Lascano hizo uso de la palabra y adujo que “este proyecto surge a partir de la solicitud de 25 médicos de cabecera de Pami. Pero hay solamente dos médicos y ninguno de los dos tiene convenio con Pami, sino con Coceba”, a lo que el titular del cuerpo Guillermo Santellán aclaró que el proyecto no tiene ninguna nota adjuntada.

“Me resulta extraño que el reclamo venga a Pami, y no haya ninguna nota a Coceba, que esta gerenciada por el intendente Wesner” acusó.

“Les sugiero a los médicos que no se dejen embarullar, que si quieren hacer política partidaria la hagan, pero de cara a la sociedad. A pesar de que esos médicos reciben la consulta anual, la cápita y la orden mensual han decidido cobrar un plus. Un pago indebido unilateralmente, que va entre 5, 8 y llega hasta 10 mil pesos” enfatizó Lascano.

“A esos pobres jubilados que tienen de reenes, que son los mismos que han financiado la carrera y el titulo que tienen” disparó el edil libertario y sumó que “atrás de todo esto hay un tinte político”.

“A los afiliados de Pami quiero decirles que si les quieren cobrar un plus, pueden no pagarlo, levantarse e irse a atender al hospital público. Quiero llevarles tranquilidad a los afiliados de Pami, que el servicio está garantizado” afirmó.

Volvió a tomar la palabra la concejal Alvarez y resaltó que “hoy la atención a los jubilados se está sosteniendo en la solidaridad de los profesionales de salud, que o no les cobran o les cobran muy poco. Las prestaciones a los médicos siguen sin pagárseles y de eso no dijo nada”.

Francisco González, en su momento, se confesó preocupado por “la situación que se plantea, que los jubilados no tengan la atención que se corresponde, que no esté garantizado el acceso a la salud”.

“Acá el concejal Lascano hizo una acusación sobre motivaciones políticas. Quiero creer que no, que los profesionales de la salud no se prestan a esto. Si espero una resolución sobre este problema” expresó.

En el extenso debate también se manifestaron las concejales oficialista Liliana Schwindt y Telma Cazot. Esta última señaló que “el colectivo de discapacidad está pasando esta situación, los prestadores tienen cortados los pagos y va a haber una medida de fuerza”.

En medio del cruce de acusaciones por la situación del Pami, la edil libertaria Luciana Islas metió en el debate al Ioma: “Si hablamos de un problema grave podemos hablar del gran problema de Ioma, que es una obra social fantasma, es una caja vacía, llena de deudas, tan grandes como la del Garrahan”.

El presidente del bloque oficialista Federico Aguilera acusó a que “se ha tratado de desvirtuar el tema, intentando mezclar y confundir a raíz de una nota presentada en el HCD esta semana, por no sé qué cantidad de médicos”.

“La nota fue muchos días después a la que hace referencia el señor Lascano. Que me explique que tiene que ver Coceba en Córdoba o en La Pampa, donde está pasando lo mismo” ironizó.

“Hemos asistido a una situación de no hacerse cargo de nada. La respuesta de máxima autoridad de la obra social es desentenderse, acusar al Intendente y agarrársela con los médicos, acusándolos de querer hacer movidas políticas” rechazó Aguilera.

“Lo único que pedimos es que la máxima autoridad haga lo que tiene que hacer. Que además tenemos la suerte de que tenga doble función como concejal también por lo que tiene que escuchar los reclamos de los vecinos” propuso.

Lascano insistió en que “el servicio no está cortado, los afiliados de Pami pueden ir a atenderse a lo que sea, al Hospital, que es Coceba. Yo de enero y febrero hice 176 derivaciones de afiliados que no pudieron tomar el servicio en el hospital. Es decir que me ocupo y nos ocupamos. El servicio se brinda”.

“Los afiliados de Pami lo tienen cubierto a través del Hospital y cuando no puede el hospital lo derivamos a otros servicios” agregó.

Lucía Palacios, concejal del oficialismo local, recordó que “es Pami quien no paga, no es Olavarría, no es Wesner. Pami es un organismo nacional que está a cargo de las decisiones que toma Milei y que ustedes defienden” en alusión a los ediles libertarios.

Lascano aprovechó otro momento para justificar el cierre del acceso a su oficina en el edificio del Pami: “Se prohibió el acceso de los afiliados porque tuvimos situaciones desagradables. Algunos tienen movilidad reducida, por eso hemos bajado todos los servicios”.

El concejal Hilario Galli a su turno argumentó que “Coceba es una especie de Femeba para el Pami. Si Coceba no cobró es la que tendría que estar haciendo la denuncia, no los médicos”.

Galli presentó una moción modificatoria que dice: “El Concejo Deliberante de Olavarrìa manifiesta su preocupación a los médicos de Olavarría por parte de Pami e Ioma e instan a las autoridades locales de los organismos a lograr una pronta resolución a la problemática planteada”.

Ello disparó la indignación del concejal Aguilera. “La manera que tienen de defender la gestión que defienden, el gobierno que defienden y a los vecinos de Olavarrìa en un tema concreto es mezclar dentro de un proyecto de resolución que habla del Pami y meter el tema de Ioma. Mezclar todo para que no se solucione nada. Es una paparruchada”.

Se sometió a votación la moción presentada por el concejal Hilario Galli (Lascano levantó la mano antes de tiempo), con la modificación de los artículos 1 y 2 y fue rechazado por mayoría con los votos positivos de Libertad Avanza, PRO, Por Más Libertad, Juntos por Olavarría y UCR y negativo de Fuerza Patria.

El proyecto de comunicación fue luego aprobado por unanimidad.