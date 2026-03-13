Crimaldi participó de un importante torneo internacional

En el CeNARD, tuvo lugar el WTT Youth Contender Buenos Aires, certamen que reunió a jóvenes promesas del tenis de mesa de todo el mundo se enfrentarán en categorías U11 a U19 y que contó con representación olavarriense.

Una de las pruebas más importantes del calendario internacional de tenis de mesa tuvo lugar en Buenos Aires con 163 jugadores de 21 países y finalizó con 13 medallas para la delegación nacional. Argentina terminó el torneo con 13 medallas, dos doradas, cuatro plateadas y siete de bronce.

El certamen contó con la participación del tenismesista olavarriense Francisco Crimaldi que luego de cerrar el 2025 entrenando en Mirandella, Portugal sumó su presencia en la categoría U19 donde sumó confianza y experiencia ante los mejores jugadores del mundo.

El olavarriense que integró el Grupo 6 cayó ante el brasilero Teo Cruz y el español Francesc Carrera por 3 a 0 en ambos duelos.