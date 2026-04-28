Dos Santos y Allen fueron subcampeonas en Valentín Alsina

Jazmín Dos Santos y Rebeca Allen completaron un destacado fin de semana en un nuevo certamen de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel reservado para la categoría Damas.

En el Complejo Alsina Pádel se completó AJPP Challenger 200 puntos y fue con subcampeonato para la dupla olavarriense.

Rebeca Allen y Jazmín Dos Santos completaron un nuevo torneo como equipo y tras iniciar el certamen de ascenso en Octavos de Final, cayeron en la Final ante Micaela Schulz y Evelina Aguirre.

A pesar de las adversas condiciones climáticas, las dos parejas brindaron un gran espectáculo. Fue caída en tercer set por 6/2, 5/7 y 4/6.