Citan por segunda vez al síndico de Coopelectric para que aporte información al HCD

La comisión especial sobre concesión del servicio de energía eléctrica del HCD citó para el próximo 8 de mayo a las 9 de la mañana a representantes del Sindicato de Luz y Fuerza Olavarría y, posteriormente, a las 9:30, al síndico titular de Coopelectric, Jorge Raúl Cataldi, quien viene de declinar la primera convocatoria.

Según se informó, el síndico decidió no concurrir a la convocatoria del pasado 24 de abril, argumentando que “el síndico es el órgano de fiscalización privada encargado de supervisar la administración, asegurar el cumplimiento legal y estatutario de la sociedad cooperativa” y que las respuestas requeridas corresponden al Consejo de Administración, cuyo presidente ya participó de la comisión. En ese sentido, sostuvo: “Por lo que no siendo incumbencia de la Sindicatura responder a lo pretendido, no corresponde mi concurrencia”.

Ante esta situación, la Secretaría del HCD reiteró formalmente la citación al síndico para el próximo 8 de mayo a las 9:30 horas, en línea con lo solicitado por la Comisión Especial.

Desde el cuerpo deliberativo se fundamentó la convocatoria señalando que la ordenanza que crea la comisión —Decreto N° 148/25— faculta expresamente a solicitar información y convocar a “representantes o personas con injerencia directa o indirecta en la temática”.

En ese marco, se consideró que la función del síndico no es equivalente a la del Consejo de Administración y que la citación se vincula a su participación en tanto “integrante del órgano de fiscalización de la entidad concesionaria de un servicio público esencial, cuya prestación se encuentra sujeta al control” del HCD.

En virtud de ello, señala que dado que su función como síndico implica el “control de legalidad y supervisión de la administración” su intervención resulta “pertinente y necesaria” para el cumplimiento de los fines de la Comisión.

La comisión especial sobre concesión de servicio de energía eléctrica se creó con el objetivo de recabar información sobre la concesión y la prestación del servicio de energía eléctrica en el partido de Olavarría y tiene la misión de dictaminar con respecto al estado actual del contrato entre la Municipalidad y Coopelectric.