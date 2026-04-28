Vecinos de Villa Mailín preocupados por robos en el barrio

Vecinos del barrio Villa Mailín expresaron preocupación por la cantidad de hechos delictivos que se registraron en las últimas semanas en ese sector de la Ciudad comprendido por las avenidas Del Valle, Circunvalación, Pueyrredón y La Rioja.

La semana pasada impulsaron una reunión para poder plantear sus inquietudes a las autoridades locales pero se mostraron decepcionados porque no asistió ningún referente de la policía.

En diálogo con Verte, Gabriela manifestó: “Como vecinos nos acercamos a la sociedad de Fomento con la intención de poder manifestar lo que nos preocupa, que es la frecuencia de los robos. En una semana en el barrio hubo siete robos”.

“Ocurrieron en la mañana, en horarios de la tarde temprano, han desvalijado casas y la verdad es que no hay presencia policial, no sabemos si las cámaras funcionan, no hay cámaras dentro del barrio, supuestamente hay una cámara en el Servicio Territorial”, detalló.

“Sabemos que han roto alambrados y es preocupante porque uno como vecino sabés que salís y cuando volvés no sabés si tenés tus cosas, si se te metió alguien”, resumió.

“Al no haber presencia policial, no hay frecuencia de patrulleros, es como que tienen el día libre para estudiar, a ver a qué hora salen, a qué hora entran los vecinos y arman como una especie de inteligencia. A veces empiezan a los gritos, como que están teniendo alguna discusión y uno por no meterse, para evitar el problema, no salís o elegís no meterte y es ahí donde aprovechan, y entran. Han desvalijado casas completas”, contó la vecina.

“La reunión fue con gente de la Municipalidad, asistieron responsables del área de Protección Ciudadana, Elías Quintas y de Relaciones con la Comunidad, Mariano Caputo. Nos contaron sobre el protocolo de Vecinos en Red”, amplió.

Consultada sobre la iluminación del sector, señaló: “Hay lugares en los que están iluminados, en mi cuadra, por ejemplo, no. Estoy en la zona de Córdoba entre Buchardo y Azopardo”.

“No hubo una autoridad policial que diga: ‘Vamos a tomar el reclamo para que ande un móvil con más frecuencia. Está bueno saber el protocolo pero lo que queremos es que nos cuiden”, planteó.

“Sobre los grupos de apoyo entre vecinos, marcó que hay dos y de esa manera se van avisando estas cosas. Cuando el vecino sabe o se encontró con que llegó a la casa y le faltan las cosas ya es tarde”.

La vecina siguió: “Hay vecinos que investigaron por cuenta propia y saben dónde están las cosas y tampoco tuvieron respuestas desde la comisaría”.

“También te dicen que hay que reclamar en fiscalía pero la mayoría de la gente del barrio es laburante. Entonces, vos perdés más tiempo yendo a denunciar, ratificar la denuncia, firmar. Me ha pasado que me robaron cinco veces y la última vez ni siquiera me acerqué a denunciar porque tengo cuatro notificaciones de que las causas están archivadas”, lamentó.

“En uno de los robos me robaron hasta la mochila con los útiles del nene. Entraron por el paredón de atrás de mi casa, que en ese momento había un terreno baldío. Y en una de las casas que robaron es un complejo de departamentos. La sensación como vecinos es que no estamos cuidados”, cerró.

La vecina adelantó que ya pidieron una reunión con autoridades policiales y evalúan solicitar una audiencia con el intendente Maximiliano Wesner.