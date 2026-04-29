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 - 29 de Abril de 2026 | 13:45

Ciclismo: Olavarría se subió al podio del Argentino Máster

La Federación Olavarría Centro destacó en el medallero del Campeonato Argentino de Ruta que se completó en el transcurso de la pasada semana en el autódromo “Hermanos Emiliozzi". 

El Campeonato Argentino Máster se desarrolló en el Autódromo local y fue organizado por la Federación Argentina de Ciclismo Pista y Ruta junto a la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento de la Asociación Olavarría Centro de Ciclismo, el Municipio y el AMCO y los representantes olavarrienses completaron una destacada actuación.

 

La Federación Olavarría Centro se subió al podio del medallero, con apenas 23 deportistas, finalizó tercera en la tabla de posiciones a sólo una medalla del segundo lugar.

 

La última jornada tuvo como gran protagonista a Francisco Posse, quien sumó una medalla de oro a la delegación local. En total fueron cuatro medallas de oro y cuatro de plata.

 

El primer lugar de la tabla fue para ACOBA, que se quedó con el título tras sumar siete medallas de oro y el segundo puesto fue para Pueblo de la Paz, que acumuló 20 preseas en total, siendo la delegación más numerosa y la que más medallas consiguió, aunque finalizó escolta al obtener seis doradas.

 

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