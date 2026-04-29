Ciclismo: Olavarría se subió al podio del Argentino Máster

El Campeonato Argentino Máster se desarrolló en el Autódromo local y fue organizado por la Federación Argentina de Ciclismo Pista y Ruta junto a la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento de la Asociación Olavarría Centro de Ciclismo, el Municipio y el AMCO y los representantes olavarrienses completaron una destacada actuación.

La Federación Olavarría Centro se subió al podio del medallero, con apenas 23 deportistas, finalizó tercera en la tabla de posiciones a sólo una medalla del segundo lugar.

La última jornada tuvo como gran protagonista a Francisco Posse, quien sumó una medalla de oro a la delegación local. En total fueron cuatro medallas de oro y cuatro de plata.

El primer lugar de la tabla fue para ACOBA, que se quedó con el título tras sumar siete medallas de oro y el segundo puesto fue para Pueblo de la Paz, que acumuló 20 preseas en total, siendo la delegación más numerosa y la que más medallas consiguió, aunque finalizó escolta al obtener seis doradas.