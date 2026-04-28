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 - 28 de Abril de 2026 | 20:31

Torneo Federal A: la 6° fecha pasó con casi todos titulares

En el transcurso del fin de semana se completó una nueva fecha del Torneo Federal A y fue con mucha presencia desde el arranque de los futbolistas de Olavarría.

Fotos: La Nueva // Villa Mitre

La tercera categoría del fútbol argentino completó la 6° fecha en diferentes escenarios del país y hubo presencia local.

 

Los representantes locales volvieron a ser protagonistas en tres de las cuatro zonas del Torneo Federal A y en el duelo de equipos con presencia local, Olimpo estiró su invicto.

 

En condición de local, Olimpo derrotó 1 a 0 a Círculo Deportivo con Braian Guille como titular y dejando el campo de juego a los 83´. Además, en el “Papero”, Quimey Marín ingresó a los 56´.

 

 

Dentro del grupo D, y en la previa al clásico bahiense, Villa Mitre igualó 1 a 1 ante Alvarado en Mar del Plata. Carlos Battigelli completó todo el cotejo y Pablo Mujica jugó hasta los 78´.

 

No corrieron la misma suerte Sportivo Las Parejas y Deportivo Rincón que perdieron en condición de visitante y continúan con su andar irregular en el certamen que otorga ascenso a la Primera Nacional.

 

En la Zona A, el elenco de Santa Fe cayó 2 a 0 ante Defensores de Belgrano . Nadir Hadad ingresó a los 60´.

 

Por último, en Río Cuarto, el “León Patagónico” cayó 3 a 1 ante Atenas por la Zona C. Nicolás Di Bello jugó hasta los 80´.

 

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