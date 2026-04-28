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Más de 100 parejas en la continuidad de ACOP

Durante el transcurso del fin de semana prosiguió la Liga de Pádel con el inicio de una nueva fecha para las Categorías Pares.

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel tuvo, nuevamente, a más de un centenar de duplas participando de la 4° fecha para las Categorías Pares.

 

En Cuarta Caballeros, con 24 parejas en competencia, el título quedó en manos de Ian Barragán y Renzo Castillo, quienes se impusieron con autoridad en la final disputada en el Complejo El Triunfo. Fue victoria por 6/0 y 7/5 frente a Renzo Leal y Francisco Melivilu.

 

Por su parte, en Sexta Caballeros, categoría que reunió a 25 duplas, Tizziano Suárez y Paul Etchegaray se consagraron campeones tras vencer en un atractivo partido a Lautaro Vega y Luciano Trappani por 6/3, 3/6 y 6/2, también en El Triunfo.

 

En Juniors Quinta +35 años, con la participación de 10 parejas, Julio Pineda y Gerardo Rodríguez se quedaron con el título tras vencer a Luz Squillaci y Javier Errobidart por 4/6, 6/0 y 6/0 en una final que cambió rotundamente tras el primer set.

 

El Complejo El Triunfo también fue sede de la definición de Séptima B Caballeros, donde participaron 17 parejas. Allí, Dylan Barzola y Aron Aranza se consagraron campeones tras el abandono de unos de los rivales por lesión en el primer set, subcampeones Pablo Urretaviscaya y Ivo Svec.

 

En la rama femenina, Camila Sáez y Florencia Miccio se quedaron con el título luego de superar a Josefina Viñuales y Carina Jara por 6/1 y 6/3, ratificando su gran desempeño a lo largo del certamen.

 

Por último, Juliana Guasura Colman e Iaculli festejaron en Séptima Damas Antonella Caballero y Florencia Vazzano por 1/6, 6/2 y 6/3. La categoría contó con 15 binomios.

 

Fuente: Prensa ACOP

 

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