Más de 100 parejas en la continuidad de ACOP

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel tuvo, nuevamente, a más de un centenar de duplas participando de la 4° fecha para las Categorías Pares.

En Cuarta Caballeros, con 24 parejas en competencia, el título quedó en manos de Ian Barragán y Renzo Castillo, quienes se impusieron con autoridad en la final disputada en el Complejo El Triunfo. Fue victoria por 6/0 y 7/5 frente a Renzo Leal y Francisco Melivilu.

Por su parte, en Sexta Caballeros, categoría que reunió a 25 duplas, Tizziano Suárez y Paul Etchegaray se consagraron campeones tras vencer en un atractivo partido a Lautaro Vega y Luciano Trappani por 6/3, 3/6 y 6/2, también en El Triunfo.

En Juniors Quinta +35 años, con la participación de 10 parejas, Julio Pineda y Gerardo Rodríguez se quedaron con el título tras vencer a Luz Squillaci y Javier Errobidart por 4/6, 6/0 y 6/0 en una final que cambió rotundamente tras el primer set.

El Complejo El Triunfo también fue sede de la definición de Séptima B Caballeros, donde participaron 17 parejas. Allí, Dylan Barzola y Aron Aranza se consagraron campeones tras el abandono de unos de los rivales por lesión en el primer set, subcampeones Pablo Urretaviscaya y Ivo Svec.

En la rama femenina, Camila Sáez y Florencia Miccio se quedaron con el título luego de superar a Josefina Viñuales y Carina Jara por 6/1 y 6/3, ratificando su gran desempeño a lo largo del certamen.

Por último, Juliana Guasura Colman e Iaculli festejaron en Séptima Damas Antonella Caballero y Florencia Vazzano por 1/6, 6/2 y 6/3. La categoría contó con 15 binomios.

Fuente: Prensa ACOP