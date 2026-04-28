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Notararigo es el nuevo presidente de la Asociación de Bochas

En la noche del lunes se llevó a cabo la Asamblea de la Asociación de Bochas y se eligió el nuevo presidente.

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo su Asamblea Anual Ordinaria y además de aprobar la Memoria y Balance, se eligió a Juan Pablo Notararigo.

 

Con la participación de los presidentes de los clubes afiliados y del titular saliente, Edgardo Dobler, se aprobó la memoria y el balance correspondiente al ejercicio 2025 y se presentó una única lista para la conducción de la entidad por los próximos dos años.

 

 

La nueva Comisión Directiva está encabezada por Juan Pablo Notararigo, el destacado bochófilo del Club Pueblo Nuevo. Marcelo Petesh será el vicepresidente.

 

La nueva Comisión Directiva:

Presidente: Juan Pablo Notararigo

Vicepresidente: Marcelo Petesh

Secretaria: Cecilia Esnal

Tesorero: Fernando Paulo

Vocales: Diego Clar, Daniel Cerdera y María Victoria Maiz

 

Fuente: Diego Clar

 

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