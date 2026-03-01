Milei vuelve al prime time para la apertura de las sesiones ordinarias: todos los detalles del discurso

El presidente de la Nación, Javier Milei, vuelve este domingo al prime time para encabezar el acto de aperturas del periodo de sesiones ordinarias, acechado por el bajo rating del último año, cuando el alcance televisivo se redujo a casi un tercio, durante su discurso.

Según detallaron desde Casa Rosada, el Ejecutivo espera mejorar el desempeño de la última ceremonia de apertura, aunque minimizan el impacto de un limitado alcance en los medios tradicionales. Además, confían hacer valer su predominio en redes sociales para amplificar el mensaje presidencial.

Así, el jefe de Estado aparecerá este domingo en la televisión de los argentinos a las 21:00 horas a fin de recapitular la serie de victorias legislativas que obtuvo en el período de sesiones extraordinarias con la reforma laboral, la Ley de Glaciares y el Régimen Penal Juvenil, así como para trazar la nueva agenda del oficialismo en el Congreso.

De todas maneras, en el Gobierno se mueven con bastante hermetismo respecto del contenido del discurso, aunque se prevé que estará enfocado en presentar el estado de situación nacional, como es habitual, con fuerte contenido económico, y las principales iniciativas parlamentarias para 2026.

Entre ellas aparece, en el corto plazo, la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario, que buscará rediseñar los presupuestos de las casas de altos estudios, a fin de que no afecte el equilibrio fiscal, mientras que, en un plazo más ambicioso, los planes de las fuerzas del cielo será avanzar con la reforma electoral y tributaria.

Desde las consultoras privadas se muestran escépticos con que Milei pueda llegar a remontar los puntos perdidos de rating. Por caso, Carlos Fara puso reparos respecto del potencial de las reformas libertarias para remontar las métricas televisivas, pero en línea con los libertarios, lo atribuyó a un clima general de estabilidad.

“Más allá de que se estén tratando cosas en el parlamento, no es un momento político crucial. Es una situación económicamente estable, la inflación que no cede, pero es estable, todo el clima en general de opinión pública es de baja atención a lo que ocurra en materia política”, opinó el consultor.

En la misma línea, Damián Fernández Pedemonte, profesor de la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral e investigador del CONICET, desestimó la agenda legislativa que propone el oficialismo, dado que la atención está centrada en la economía, vinculadas a la posibilidad de llegar a fin de mes y la continuidad de la baja inflacionaria.

En este sentido, el consultor advirtió que la caída en el interés por el discurso de Milei se asocia menos a una estabilización económica que a una disociación entre la narrativa oficial y la percepción social de la coyuntura.

“Lo que está pasando con el discurso de Milei es que va perdiendo potencia en la medida en que no se corresponde tanto con la sensación que tiene la gente de lo que está pasando en la calle y en la economía real”, aseguró Fernández Pedemonte.

El desafío para el oficialismo es intentar que el discurso no quede restringido a un público de nicho o a los propios seguidores de La Libertad Avanza (LLA). “Para Milei va a ser la tercera apertura de sesiones ordinarias, viene de ganar las elecciones y la sociedad recién está saliendo de las vacaciones es un momento donde las familias probablemente no le presten mucha atención”, vaticinó el consultor.