Deepfakes, clonación de voces y manipulación emocional: el nuevo rostro de los ciberdelitos

Según datos recientes, entre 2024 y 2025 los ciberdelitos aumentaron un 21%, y estudios de empresas especializadas estiman que cerca del 65% de los delitos informáticos están vinculados a estafas digitales. Así lo advierte el olavarriense Lucas Moyano, auxiliar fiscal federal de la sede Azul, quien trabaja en la investigación de ciberdelitos y otras causas de competencia federal.

"Lo que vemos es que la inteligencia artificial, en manos de delincuentes, vino a perfeccionar los engaños. Hoy ya no alcanza con revisar cómo está redactado un correo o desde qué dirección fue enviado. Las formas evolucionaron y necesitamos desarrollar un pensamiento mucho más crítico frente a la información que recibimos", explica en una entrevista con el Diario El Tiempo.

Deepfakes y voces clonadas: la amenaza invisible

Detrás de estas cifras hay una realidad cada vez más compleja: los engaños evolucionan al ritmo de la tecnología. A las tradicionales técnicas de "ingeniería social" -basadas en la manipulación emocional y la suplantación de identidad- se suma ahora una herramienta poderosa y peligrosa: la inteligencia artificial (IA).

Uno de los fenómenos que más preocupa es el avance de los llamados deepfakes. Se trata de imágenes, audios o videos generados o modificados mediante inteligencia artificial, capaces de mostrar personas reales o inexistentes diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron. "La posibilidad de clonar voces vuelve mucho más creíbles los engaños", señala Moyano.

Hasta hace poco, los estafadores apelaban al llanto o a los gritos en una llamada telefónica para generar miedo y urgencia. Hoy, con apenas un breve fragmento de audio, pueden imitar la voz de un familiar y realizar un llamado falso. El impacto emocional es inmediato y reduce drásticamente la capacidad de reacción de la víctima.

El fiscal advierte que este avance tecnológico desafía directamente nuestros sentidos: "Ya no alcanza con confiar en lo que vemos o escuchamos. La inteligencia artificial pone en crisis la vista y el oído. Tenemos que empezar a dudar, verificar y tomarnos tiempo antes de actuar".

En tal sentido, Moyano agregó: "Entre los casos detectados aparecen estafas de inversión con videos falsos de figuras públicas o actores políticos, creados con IA para recomendar supuestas plataformas financieras. Sin verificación previa, muchas personas terminan transfiriendo dinero a estructuras delictivas perfectamente diseñadas".

Usuarios hiper vulnerables

El escenario se vuelve todavía más delicado en un contexto social atravesado por la ansiedad, la inmediatez y la sobreinformación. Moyano lo resume con claridad: "Vivimos hipervulnerables. Falta mucha educación en seguridad digital y, al mismo tiempo, cada vez se verifica menos".

Las predicciones para este año suman un elemento inquietante: el deepfake en vivo. Es decir, la posibilidad de participar en una videollamada o reunión virtual donde una persona suplanta la imagen de otra en tiempo real, haciéndole decir lo que el criminal necesita para concretar el fraude.

A esto se agregan desarrollos cada vez más sofisticados de ransomware, un tipo de malware que secuestra datos o dispositivos y exige un rescate para liberarlos. Esta modalidad abre la puerta a ataques contra organizaciones, empresas o incluso servicios esenciales.

También crece la circulación de malware a través de aplicaciones de mensajería, especialmente WhatsApp. "Hace poco estuvo circulando un engaño que comenzaba con un mensaje simple: '¿Esta es tu foto?'. Al hacer clic, la persona era redirigida a una página diseñada para robar datos personales, contraseñas y accesos", detalla el fiscal.

Emoción, urgencia y engaño

Aunque las modalidades cambian, la lógica del fraude permanece. Los estafadores buscan captar la atención, generar una emoción intensa -positiva o negativa- y forzar una respuesta rápida.

"Puede ser una amenaza, como decirte que te van a bloquear las tarjetas, o una oportunidad, como un premio o una oferta irrepetible. Lo clave es el poco tiempo para actuar: si no hacés tal cosa ahora, perdés todo", explica Moyano.

Otra práctica habitual es la suplantación de identidad. Los delincuentes se hacen pasar por empresas, bancos o personas reales para construir confianza. En plataformas de compraventa como Marketplace, por ejemplo, circulan numerosos engaños. La recomendación es clara: desconfiar de precios demasiado bajos y verificar siempre antes de concretar una transacción. "Si un producto aparece a un valor muy inferior al del resto del mercado, hay que frenar y chequear. Ese suele ser el anzuelo", advierte.

Un nuevo rol en el fuero federal

Desde hace poco tiempo Lucas Moyano se desempeña como auxiliar fiscal en la Fiscalía Federal con sede en Azul, un paso clave en su carrera profesional. "Es un nuevo marco de investigación. El fuero federal concentra las causas de mayor complejidad técnica. Nos toca trabajar en delitos ambientales, ciberdelitos y todos aquellos de competencia federal", señala.

Además de la tarea cotidiana en investigaciones, Moyano participa activamente en espacios de formación. En noviembre de 2025 fue parte de un congreso organizado por el Colegio de Magistrados de Neuquén, donde capacitó en ciberdelitos a integrantes del Superior Tribunal de Justicia, jueces y fiscales.

En ese ámbito también compartió panel con Aída Kemelmajer, jueza del Tribunal Superior de Justicia y una de las referentes más importantes del Derecho argentino, experiencia que destaca como especialmente valiosa.

Educación digital: la principal defensa

Frente a un escenario donde la tecnología avanza más rápido que la capacidad social para adaptarse, el mensaje es contundente: la prevención comienza por la información.

Pensamiento crítico, verificación de fuentes, desconfianza ante mensajes inesperados y tomarse unos minutos antes de responder pueden marcar la diferencia entre evitar una estafa o convertirse en víctima.

"La inteligencia artificial llegó para quedarse. Usada correctamente, es una herramienta poderosa. Pero en manos equivocadas, puede ser devastadora. Por eso necesitamos más educación digital, más conciencia y menos impulsividad", puntualiza Moyano.

Incremento de estafas virtuales

¿Cada vez más se dan casos de estafas virtuales?

-Sí, es así -confirma Moyano durante la entrevista con EL TIEMPO-. Hemos visto un crecimiento sostenido, año a año, las estadísticas, lamentablemente nos dan la razón. De 2024 a 2025 hubo un incremento de un 21%. Hay estadísticas de empresas de estadísticas especializadas que hablan de 65 % de los delitos informáticos tienen que ver con estafas y defraudaciones informáticas, con una circunstancia, que si bien se venía elaborando este tipo de estafa con lo que es ingeniería social, técnicas de manipulación, hacernos creer, aprovechando la suplantación de identidad creyendo que estábamos ante una empresa real o un particular, ahora tenemos una nueva amenaza que es la inteligencia artificial, que es la posibilidad de hacer deepfakes (una palabra combinada de aprendizaje profundo y falso, en inglés deep learning y fake), o ultrafalsos, son imágenes, videos o audios que son editados o generados utilizando herramientas de inteligencia artificial, y que pueden mostrar personas reales o inexistentes. La posibilidad de clonar voces, haciendo cada vez más creíbles los engaños.

- ¿Cómo es la parte operativa?

La IA [inteligencia artificial], cuando la aplica un delincuente, vino a perfeccionar los engaños. Antes recomendábamos que se fijen bien cómo estaba redactado un correo electrónico, la dirección de dónde fue enviado. Lo cierto es que hoy, con la IA las formas han evolucionado, así que hay que tener un pensamiento más crítico de la información que nos llega. Hoy la IA esta democratizada; hoy cualquier persona tiene acceso a utilizar con un dispositivo estas herramientas. Utilizadas para el mal, complica. Con un breve fragmento de su voz pueden suplantar y llamar a un familiar suyo. Imagínese que antes apelaban al llanto, los gritos en una llamada telefónica para apelar al miedo y desesperación, imagínese ahora si el receptor de este llamado escucha su voz. Es más creíble. Hemos visto estafas de inversión, a determinados actores políticos, mediante inteligencia artificial han hecho videos falsos en la cual sugerían invertir en determinadas plataformas, si no tenemos un espíritu crítico respecto a esta información, si no verificamos podemos caer en engaños. Hay que ver si vamos a seguir creyendo en todo lo que vemos porque la inteligencia artificial hoy por hoy desafía uno de nuestros sentidos que puede ser la vista o el oído. Y creo que es complicado en un contexto donde los usuarios estamos hiper vulnerables, donde falta mucha educación en seguridad en entornos digitales y por otro lado donde vemos una sociedad que cada vez parte más de la ansiedad, cada vez se verifica menos. También las predicciones para este año es que el deepfake va a ser en vivo, la posibilidad de estar en una reunión y haya una persona que suplanta a la imagen de otro en un video donde le hagan decir lo que el criminal quiere, perfeccionando un engaño, desarrollos de ransomware -es un tipo de?malware?que retiene como rehenes los datos confidenciales o el dispositivo de una víctima, amenazando con mantenerlos bloqueados, o algo peor, a menos que la víctima pague un rescate al atacante-. Así da la posibilidad de atacar a una organización o un servicio esencial. También la proliferación de malware, uno de los aspectos más atacados va a ser las comunicaciones por WhatsApp. Estuvo circulando hasta hace poco un engaño donde se consultaba por una foto, como el enganche para que la persona haga clic en el enlace y eso lo dirigía a una página que lo que buscaba era sustraer los datos personales, las claves, contraseñas. Si bien las modalidades van cambiando, apuntan a los mismo: que nos llame la atención, que nos genere algún tipo de emoción, buena o mala. Hay que tener mucho cuidado con el uso de la plataforma Marketplace porque circulan muchos engaños, y pedimos que verifiquen antes de hacer una transacción. Si encuentran algún producto a bajo precio y ese mismo en cualquier otra página a otro precio, verificar porque puede ser un engaño. Un ejemplo de algo malo, un llamado que te van a bloquear las tarjetas, eso genera una emoción. Adicionalmente los delincuentes realizan suplantación de identidad para que creamos que estamos interactuando con una persona física. Y lo clave es el corto tiempo para actuar: si no haces tal actividad perdés el premio o la oferta para el producto.

- En su nuevo cargo, ¿cómo se siente y qué tarea desempeña?

-Me desempeño como auxiliar fiscal de la sede Fiscal Federal Sede Azul. Un nuevo marco de investigación ya que el fuero federal es el de mayor relevancia, donde están las causas de mayor complejidad técnica. Es un paso muy importante en mi carrera. Dentro de la función nos ha tocado investigar delitos ambientales, ciberdelitos, todos los de competencia federal.

- ¿Cuáles son las más recientes capacitaciones y foros donde ha participado?

En noviembre 2025 he participado de un congreso que desarrollo el colegio de magistrados de Neuquén, donde tuve la oportunidad de capacitarme en ciberdelitos a magistrados del Superior Tribunal, jueces, fiscales. Tuve la oportunidad de compartir con Aída Kemelmajer, jueza del tribunal superior de justicia, referente muy importante del Derecho.

¿Qué es un deepfake?

Es un contenido audiovisual creado o alterado con inteligencia artificial que permite mostrar personas reales o ficticias diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron. Puede presentarse como imagen, audio o video, y se utiliza cada vez más en estafas, campañas de desinformación y fraudes financieros.

Recomendaciones básicas:

-Desconfiar de mensajes urgentes o demasiado tentadores.

-No hacer clic en enlaces de remitentes desconocidos.

-Verificar identidad antes de transferir dinero.

-Desconfiar de precios excesivamente bajos.

-Nunca compartir códigos, claves o datos personales.

-Tomarse tiempo: la urgencia es parte.

Fuente: Diario El Tiempo de Azul