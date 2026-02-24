La Coalición Cívica bonaerense propone eliminar la VTV y cuestiona su impacto en la seguridad vial

El jefe del bloque de la Coalición Cívica de la Cámara baja, Andrés De Leo, presentó un proyecto para eliminar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires, y abrió un nuevo frente de debate en la Legislatura. El diputado bonaerense sostuvo que el régimen vigente no arroja resultados concretos en materia de prevención y que sólo cumple una función recaudatoria.

El legislador lilito cuestionó de forma frontal el esquema vigente de verificación vehicular y puso en duda su efectividad para disminuir los accidentes de tránsito. “La VTV no salva vidas, sólo busca recaudar y ser un negocio para pocos”, afirmó De Leo al fundamentar su iniciativa y remarcar que el sistema no demuestra eficacia para reducir la siniestralidad.

A través de los fundamentos, el representante opositor recordó que la VTV bonaerense se instauró en 1996, con el objetivo de reducir la siniestralidad, los fallecimientos y las lesiones en la vía pública. No obstante, el dirigente oriundo de Bahía Blanca señaló que en aquel contexto el parque automotor no reunía condiciones mínimas de seguridad, situación que justificó la adopción de medidas complementarias como el uso obligatorio del cinturón y la circulación con luces encendidas.

En relación con el escenario actual, el integrante de la bancada opositora sostuvo que las estadísticas oficiales demuestran que más del 99% de los accidentes viales se originan en fallas humanas y en deficiencias estructurales de la red vial, por lo que reclamó que el Estado provincial priorice políticas sostenidas de prevención, fiscalización efectiva y un plan concreto de obras viales.

En ese marco, el proyecto de De Leo plantea una modificación puntual de la Ley N°13.927 y propone la derogación de los artículos 16 y 17, que regulan el régimen vigente de Verificación Técnica Vehicular. No obstante, la iniciativa aclara que la administración provincial conservará la potestad de regular las condiciones técnicas, además de supervisar la seguridad del parque automotor dentro de su territorio.

El legislador señaló que el estado actual de las rutas guarda relación directa con el aumento del parque automotor y con el mayor uso del transporte de carga. Según expone el proyecto, la desarticulación del sistema ferroviario en los años noventa trasladó volumen logístico a las carreteras y profundizó su deterioro.

Por otra parte, el diputado de la Sexta sección cuestionó el costo que deben afrontar los propietarios de vehículos para cumplir con la revisión obligatoria y puso el foco en su impacto económico. “Carece de razonabilidad imponer al titular de un vehículo gastos superfluos que no conllevan un beneficio sensible ni para sí ni para terceros”, subrayó el legislador.

En la misma línea, el referente de la Coalición Cívica afirmó que el sistema actual no ofrece una respuesta acorde en términos de infraestructura vial y apuntó nuevamente al Estado provincial por el incumplimiento de su obligación de conservar y mejorar la red caminera.

En tanto, el alfil de las filas de Elisa “Lilita” Carrió concluye que la eliminación de la VTV bonaerense no implica desentenderse del control vehicular, sino redefinir el esquema bajo competencia provincial. Por caso, la presentación establece que la Revisión Técnica Obligatoria prevista en la ley nacional no se aplicará en el ámbito bonaerense, si la Legislatura aprueba la reforma.

Vale precisar que el articulado en cuestión no solo lleva la firma de De Leo, sino también de sus pares de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo y Romina Braga, quienes acompañaron la presentación en la Cámara de Diputados bonaerense. De esta manera, el bloque opositor busca instalar el debate sobre el rol del Estado en materia de control vehicular y seguridad vial.

Al respecto, el autor de la iniciativa cita un informe de la Asociación Civil Luchemos por la Vida del año 2025, que señala que los países con mejores indicadores en seguridad vial aplican políticas sostenidas de educación desde edades tempranas y sanciones efectivas para quienes incumplen las normas. En ese sentido, el autor del proyecto menciona como ejemplos a Suecia, Noruega, Japón, España, Gran Bretaña, Dinamarca, Luxemburgo, Suiza, Finlandia y Alemania.

Finalmente, la discusión ahora quedará en manos de las comisiones legislativas, donde el oficialismo y los distintos bloques deberán fijar posición sobre el futuro de la VTV bonaerense.