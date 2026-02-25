Delegados de FATE le pidieron ayuda a Kicillof para revertir el cierre de la fábrica

Delegados del SUTNA aprovecharon un acto de Axel Kicillof en San Isidro para acercarse y plantearle la reapertura de la fábrica FATE, cuyo cierre la semana pasada produjo 920 despidos directos. En una improvisada reunión, el gobernador se comprometió a hacer “todo lo que esté a su alcance” para reactivar la producción, pero a la vez les marcó la responsabilidad de las políticas nacionales en la situación y les habló de “alternativas” que tomaron otros países para afrontar la avalancha de neumáticos chinos.

La fábrica de FATE está cerrada desde el miércoles pasado y sin trabajar, pese a que primero el ministerio de Trabajo de la Provincia y luego el de Capital Humano nacional dictaron la conciliación obligatoria lo que, en teoría, debería haber hecho que la actividad vuelva, por al menos 15 días. Pero FATE se negó a acatar y de hecho ya vendió parte del predio a Aluar, una compañía de Javier Madanes Quintanilla, el mismo dueño de la fábrica de neumáticos, para desarrollar allí otra actividad.

Desesperados, los delegados de los trabajadores fueron al cruce de Kicillof para pedirle un rescate. La delegación estuvo encabezada por el secretario ejecutivo de la seccional San Fernando del SUTNA, Miguel Ángel Ricciardulli, quien entregó en mano una nota formal al mandatario provincial firmada también por Alejandro Crespo, titular del gremio. Allí se menciona que en las reuniones de mediación con Madanes, funcionarios bonaerenses “han hecho notar que cuentan con recursos para poner a disposición” de una reapertura de la planta.

Voceros del gobierno dijeron a DIB que la reunión fue en “ muy buenos términos ” y que Kicillof “planteó que estaba siguiendo el estado de situación a través del ministerio de trabajo y de producción” y que “ tenía claro que el problema nodal es el modelo de exterminio a la industria nacional que lleva adelante el gobierno nacional, donde cierran empresas y pymes a diario y no les importa ”. Kicillof se comprometió a que “la provincia hará todo lo que está a su alcance” para dar una solución a los trabajadores.

De todos modos, no se avanzó en una propuesta concreta. Kicillof le recordó a los delegados que “la provincia también sufre el ahogo financiero de Nación ”. Y les habló de “alternativas desarrolladas por países como Estados Unidos, la Unión europea y países vecinos como Brasil ante el avance de las importaciones de neumáticos provenientes de China y del sudeste asiático que se podrían tomar” desde el gobierno de Javier Milei.

Fuente: DI