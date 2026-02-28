Cuenta DNI: en marzo amplían los días con descuento en comercios de cercanía | Infoeme
Cuenta DNI: en marzo amplían los días con descuento en comercios de cercanía

Desde el tercer mes del año, las compras en carnicerías, granjas, pescaderías y otros comercios de barrio tendrán un 20% de ahorro de lunes a viernes, con tope semanal.

En marzo, Cuenta DNI ofrece descuentos para que las personas puedan seguir ahorrando en sus consumos, con una novedad muy importante: la promo en comercios de barrio que incluye carnicerías, granjas y pescaderías estará disponible cinco días, con un tope semanal de $5.000. De esta manera, las personas usuarias de la billetera digital de Banco Provincia van a tener más posibilidades para aprovechar el beneficio y alcanzar el tope semanal de descuento. 

En el tercer mes del año continúan la promo especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías. 

Toda la agenda de beneficios de la app se puede encontrar desde el 2 de marzo en las cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X de Banco Provincia

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo: 

Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos. 

Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.  

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.   

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. 

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. 

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana. 

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.  

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.  

