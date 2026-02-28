Gabriel Raimondi será Ayudante de Campo de Martín Demichelis

Martín Demichelis tendrá presencia olavarriense en el banco de suplentes ya que, al aceptar el contrato con Mallorca, confirmó como uno de sus asistentes a Gabriel Raimondi.

El ex técnico de River aceptó la oferta de Mallorca que atraviesa un momento delicado en la máxima categoría del fútbol de España y estará acompañador por Germán Lux, Gabriel Raimondi, Jorge Rey y Mariano Cambursano.

Luego de firmar el contrato con el club español que urge de sumar puntos, el DT presenció el partido que disputó su equipo ante la Real Sociedad desde el palco del Estadio Mallorca Son Moix en compañía del olavarriense Gabriel Raimondi que vuelve a trabajar tras su experiencia en América de Cali.