Jornada abierta de Capacitación en RCP y uso de desfibrilador

El Municipio de Olavarría invita a participar de una jornada de “Capacitación en RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) y uso de DEA (Desfibrilador Externo Automático) para la comunidad”, una propuesta abierta y gratuita que se realizará el próximo jueves 5 de marzo en el Parque Helios Eseverri, en el sector lindero a Ruta Nacional Nº 226 y a la estación de servicios Axion, donde recientemente se instaló un nuevo tótem con un DEA.

La actividad es organizada en conjunto desde el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, la Residencia en Emergentología y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen. Podrán participar todas las personas interesadas, pero estará destinada principalmente a grupos de running, de entrenamiento, deportistas profesionales, amateurs y personas que precisamente realizan actividades físicas en espacios públicos.

Bajo el lema “una comunidad capacitada salva vidas” se informará y capacitará tanto en la práctica de RCP como en la utilización del DEA, para que cada persona sepa cómo actuar ante una emergencia. “La muerte súbita puede ocurrir en cualquier momento y lugar, incluso en personas jóvenes y/o aparentemente sanas. La intervención precoz mediante RCP y el uso temprano del DEA puede duplicar o triplicar las posibilidades de supervivencia hasta la llegada del sistema de emergencias”, se detalló desde la organización de la propuesta.

Quienes quieran sumarse podrán anotarse a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.