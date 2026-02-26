Bahía Blanca: buscan prohibir a los de trapitos tras una pelea a cuchillos en medio de una plaza | Infoeme
Bahía Blanca: buscan prohibir a los de trapitos tras una pelea a cuchillos en medio de una plaza

El concejal de Bahía Blanca, Carlos Alonso, recordó que tiene un proyecto en su haber para prohibir la actividad de trapitos en la ciudad.

El concejal liberal de Bahía BlancaCarlos Alonso, pidió que el Legislativo bahiense trate su proyecto para prohibir la actividad de “trapitos” en la ciudad, tras una brutal pelea entre dos cuidacoches ocurrida esta semana en la plaza Rivadavia.

En una entrevista radial, Alonso mencionó la existencia de normas provinciales que prohíben el pedido de dinero o prestación de servicios en la vía pública sin habilitación. “La ordenanza es una herramienta que le permite al Poder Ejecutivo poner orden. Si la ley dice que no está permitido pedir dinero o realizar actividad lucrativa en la calle y hay gente haciéndolo, es porque no hubo voluntad política de aplicar la ley”, afirmó

En ese sentido, el edil libertario recordó que en octubre de 2025 presentó su propuesta para prohibir la actividad de trapitos, limpiavidrios y cuidacoches en Bahía Blanca. A pesar de que no llegó a ser tratada, en enero de este año insistió en que “tiene los votos” para sancionar su ley.

“No podemos meter la mugre bajo la alfombra. Esa gente existe y algo hay que hacer. Se puede conformar una cooperativa, formalizarlos, capacitarlos, ayudarlos a emitir facturas. Pero lo que no podemos hacer es permitir que la ley no se cumpla”, recriminó Alonso.

La iniciativa de Alonso menciona que ya estén medidas similares en otras ciudades del país, como CórdobaMendozaMar del Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y recuerda lo que establece el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a transitar libremente por el territorio argentino.

