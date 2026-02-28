Se había fuegado de la Unidad 27 de Sierra Chica y fue atrapado en Chivilcoy luego de un hurto

La Policía Comunal de Chivilcoy, a cargo del comisario inspector Dardo Cabrera, informó que el 19 de febrero el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) procedió a la aprehensión de Kevin Hernan Noir, de 33 años y domiciliado en Chivilcoy, en el marco de una investigación por hurto.

El procedimiento se concretó en avenida Villarino Nº 275, donde el imputado se movilizaba a bordo de un Citroën Berlingo. En el interior del rodado se incautó una rueda completa original de Renault Stepway, cubierta marca Firestone medida 205/55/16 con llanta de aleación, que había sido sustraída el día anterior en calle 28 y Necochea. El damnificado fue identificado como Juan Manuel D'Angelo, de 36 años, también domiciliado en nuestra ciudad

Según se indico oficialmente, el elemento fue reconocido y posteriormente restituido a su propietario, mientras que el utilitario quedó incautado a disposición de la Justicia.

Al momento de la aprehensión, se constato que Noir poseía una orden de detención y captura activa, solicitada por el Juzgado Correccional N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes, en el marco de una causa por evasión de la Unidad Carcelaria N° 27 de Sierra Chica, con fecha del 9 de diciembre de 2025.

Interviene en la causa la UFI Nº 3 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del doctor Repetto, quien avaló la aprehensión, dispuso la restitución del elemento sustraído al damnificado y ordenó las diligencias de rigor.

Fuente: La Razón de Chicilvoy