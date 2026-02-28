Concejales de todos los espacios culminaron las recorridas por el sistema de salud

Este viernes se realizó la última recorrida de los concejales por el sistema de salud municipal, en el marco de una propuesta impulsada por el Ejecutivo para consolidar un esquema de gestión “abierto y transparente”.

Durante la jornada, los ediles visitaron el Laboratorio Clínico, el Hospital de Pediatría y la Neonatología Integral del Centro (NIC), acompañados por el subsecretario de Salud Médica y director del Hospital Municipal, Dr. Fernando Alí, y los profesionales responsables de cada área.

En el Laboratorio Clínico, la jefa de servicio Cecilia Melo y en el de Microbiología las bioquímicas Eugenia Tachella y Belén Leardini mostraron las instalaciones, el equipamiento y detallaron el proceso de análisis de muestras provenientes no sólo de Olavarría sino también de localidades vecinas como La Madrid y Laprida.

Fernando Alí destacó la complejidad del servicio: “Este es un laboratorio de mucha complejidad y es uno de los que más determinaciones ofrece en toda la región, algunas de las cuales en el privado directamente no se ofrecen”.

Las profesionales señalaron que desde noviembre de 2025 se implementó el software de gestión “Next Lab”, que automatizó la carga de datos y la notificación de resultados. Esta herramienta permitió agilizar los tiempos de trabajo y reducir las probabilidades de error humano.

Los concejales también conocieron el nuevo equipamiento del Laboratorio de Biología Molecular, presentado días atrás por el intendente Maximiliano Wesner. Según explicaron las biólogas moleculares Constanza Mayordomo y Rocío Larreche, la incorporación permite mejorar y multiplicar el procesamiento simultáneo de muestras.

Recorrida por Pediatría y la Neonatología Integral del Centro

La visita continuó en el Hospital de Pediatría, donde la coordinadora del servicio, Virginia Buzeki, y la jefa de internación pediátrica Elena Carou detallaron el funcionamiento del sistema de triage, la guardia, los consultorios y las distintas especialidades. Las profesionales advirtieron sobre una problemática creciente: la llegada de cada vez más niños con afectaciones vinculadas a la salud mental.

El hospital municipal cuenta con la única sala de internación pediátrica y la única guardia activa de Olavarría, tanto en el sistema público como en el privado.

Finalmente, los concejales se trasladaron a la clínica Cemeda, donde desde mediados de 2024 funciona la Neonatología Integral del Centro (NIC), en el marco de una novedosa asociación público-privada.

Fernando Alí recordó el origen del esquema actual: “Este preconsorcio que cuenta con una participación del 70% del Estado municipal y un 30% de Cemeda fue una solución propiciada por el intendente en el marco de una crisis generada cuando un prestador privado decidió dejar dar este servicio crítico”. Y agregó: “Con la nueva NIC se mejoró la prestación y también se redujeron los costos para el municipio”.

Con la participación del municipio, el servicio de neonatología pasó a funcionar bajo modalidad abierta, lo que permite a madres y padres permanecer las 24 horas con sus bebés. Además, se incorporaron nuevos interconsultores y dos servicios semanales de terapista ocupacional.

“Sumamos nuevos interconsultores, abordando a los pacientes desde distintas disciplinas. También sumamos dos servicios de terapista ocupacional semanales que permiten un gran salto de calidad en la recuperación de los recién nacidos”, subrayó Capriata.

La NIC atiende tanto a familias sin cobertura como a quienes cuentan con prepaga u obra social. Mientras que en el Hospital Municipal funciona una neonatología de baja y mediana complejidad, en Cemeda se mantiene la alta complejidad con 18 camas disponibles.

De la jornada participaron los concejales Federico Aguilera, Lucía Palacios, Leonardo Yunger, Belén Abraham y Juan Ignacio Moreno (Fuerza Patria), María Eugenia Dumerauf, Nicolás Zampini y Luciana Isas (LLA), Marcelo Petehs (Por Más Libertad) y Francisco González (UCR).