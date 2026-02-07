Golf: Federico Bidé lidera el “Torneo Apertura”

En el campo de golf del Club Estudiantes comenzó a disputarse el primer Medal Play 36 hoyos de la temporada reservado para cinco categorías.

Los primeros 18 hoyos del Torneo Apertura contó con más de 100 jugadores y tras la primera vuelta, Federico Bide se posiciona como líder parcial de la categoría Scratch con 69 golpes, seguido por Juan Messineo Baliño con 70. Alberto Duarte y Néstor Leiva comparten el tercer lugar con 71 golpes.

En la Categoría Hasta 9, Walter Vega, Rafael Miccio y Néstor Leiva lideran con 67 golpes. Juan Messineo Baliño y Conrado González Pini se ubican a dos golpes, mientras que Enrique Bintana completa los primeros puestos.

Francisco Arenas se posiciona en lo más alto con una gran vuelta de 65 golpes en la categoría De 10 a 16. Antonio Da Silva y Diego Green comparten el segundo lugar con 67, seguidos por Ramiro Derdoy con 68.

En la Categoría De 17 a 24, Antonio Grasselli lidera con 65 golpes. Javier Gómez Cataldi se ubica segundo con 67, mientras que Eduardo López y Carlos Blando comparten el tercer lugar con 68.

Por último, en la categoría De 25 al Máximo, la primera posición con 66 golpes es compartida entre Fernando Recalde y Raúl Sabbatini. Antonio Álvarez se ubica tercero con 68.

Fuente: Prensa CAE

