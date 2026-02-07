Detuvieron a un olavarriense por un hecho de abuso sexual agravado

El personal de la Policía Federal Argentina detuvo a un hombre mayor de edad acusado de "Abuso sexual agravado con acceso carnal", en el marco de una investigación judicial en curso en Olavarría.

La División Unidad Operativa Federal Olavarría encabezó un allanamiento en un domicilio de nuestra ciudad y secuestró elementos de interés para la causa entre los que se encuentran un teléfono celular.

Además, se concretó la detención del acusado que quedó a disposición de la UFI N° 10, a cargo de la doctora Mariela Viceconte.

Cabe destacar que el allanamiento fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del doctor Eduardo Villamarín.