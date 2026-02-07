Ramiro Bou se despidió de Ferro tras casi una veintena de años

Ramiro Bou eligió las redes sociales para anunciar, con cuestionamientos, su salida de Ferro para continuar con su proyecto en otra entidad olavarriense.

Luego de 19 años de trabajo ininterrumpido al frente del proyecto que dejó al básquet “Carbonero” durante mucho tiempo como única propuesta local para las damas y con destacadas actuaciones a nivel nacional, Ramiro Bou decidió la continuidad de su proyecto en el Club Estudiantes.

Las redes sociales fueron el lugar elegido para dar la noticia de su alejamiento tras casi 20 años del club de sus amores para continuar con su proyecto en Estudiantes.

El mensaje del entrenador, con innumerables muestras de apoyo: “Hoy me toca cerrar una etapa... Hace 19 años empecé a desarrollar un proyecto de básquet femenino en Olavarria, en el Club Ferro.

Lo hice en forma ininterrumpida durante todos estos años, NO CONOZCO EN OLAVARRIA UN ENTRENADOR CON TANTOS AÑOS SEGUIDOS... estuve con muchas comisiones directivas, Elisalde, Ripoll, Schwindt, Frias y esta...

Lo empecé siendo un pibe, lo hice a mi manera, con MUCHA PASIÓN, aprendí, me forme, crecí, me equivoque, fui papa y forme mi familia durante esos años, lleve al básquet femenino de Ferro y de Olavarria a brillar a nivel nacional en inferiores y primera, obviamente junto a muchas personas, comercios, municipio de Olavarria y a muchos, muchos padres y madres que siguieron y confiaron en mi... GRACIAS A TODOS ELLOS.

Dirigí la primera masculina en el 2014/2015... ultimo GRAN título de la institución en básquet.

Me voy como entre, con la frente bien alta, con la tranquilidad de que lo di todo, no me guarde NADA, que cada momento ahí, fui FELIZ...

GRACIAS a mi FAMILIA, AMIGOS Y A CADA JUGADORA QUE PASO EN ESTE TIEMPO...

HOY priorizo salir de este club, irme con mi grupo de trabajo y cada nena que nosotros moldeamos y la formamos como jugadoras de básquet y llevar el proyecto a ESTUDIANTES, un Club que tiene ganas de recibirnos, de valorarnos, de cuidarnos y de ayudarnos a crecer (algo que perseguimos siempre y acá pocas veces entendieron).

El club esta por sobre cualquier persona... deberían entender y aprender.

GRACIAS FERRO... TE AMO, SIEMPRE”