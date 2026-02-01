Se presentó oficialmente el Festival de Doma y Folclore de Olavarría

En el cierre de la tarde del último viernes el intendente Maximiliano Wesner participó de la presentación oficial de la 22º edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría, que durante los días 13, 14 y 15 de febrero se llevará a cabo en el predio ferial de la Sociedad Rural. Posteriormente, y en un escenario dispuesto a la vera del arroyo Tapalqué, se llevó a cabo un evento musical abierto y gratuito que convocó a una importante cantidad de personas.

La actividad se realizó en la Casa del Bicententario, donde en primera instancia se desarrolló una rueda de prensa que fue encabezada por el jefe comunal, el productor general del festival Ricardo Sosa, el presidente del Club Ferro Roberto Vidal, el presidente de la Sociedad Rural Olavarría Daniel Ayçaguer, la subsecretaria de Cultura municipal Sofía Arévalo, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría Hugo Fayanás, además de integrantes de la comisión organizadora.

“Estamos muy contentos de poder acompañar nuevamente este festival, esta edición número 22 del festival de Doma y Folclore. Sinceramente impactado, porque es el lanzamiento y somos tantos, no quiero imaginar cómo va estar el campo de jineteada, el escenario mayor y las peñas el 13, 14 y 15 de febrero” expresó Wesner al dar las palabras de inicio a la rueda de prensa, que contó con un gran marco de medios periodísticos y público en general.

“Este festival que, sin lugar a dudas, ha hecho surco en la provincia de Buenos Aires, ya que vienen de tantos lugares para poder expresar nuestra cultura popular. Pero también permite conocer nuestra ciudad, fomenta el turismo, abre puertas bien grandes y con mucho orgullo de la ciudad, no es solamente es una fiesta de los olavarienses, sino todos los bonaerenses”, agregó Wesner mientras repasaba cómo en anteriores ocasiones se ha dado el arribo masivo de visitantes de distintos puntos de toda la provincia y el país. “Continuaremos trabajando y acompañando desde el municipio, desde la subsecretaría de cultura y educación, para tener un hermoso festival”, concluyó.

“Estoy muy emocionado, muy agradecido. Somos Olavarría, para Olavarría”, expresó Ricardo Sosa. Por su parte, la subsecretaria de Cultura aprovechó la ocasión para invitar a la comunidad a que concurra al festival, que disfrute de una propuesta que no sólo coloca a nuestra ciudad en el calendario nacional de este tipo de eventos, sino que se trata de una fiesta que pone en valor nuestras raíces y tradiciones.

Posteriormente, dio inicio a un evento musical gratuito que contó con las presentaciones en vivo de artistas locales: Herederos, Paloma Pacheco, Facundo Quiroga, Jesica Minteguia, Pancho Fuentes y Nico Centineo. El show se prolongó hasta la noche, con un acompañamiento del público que colmó el sector de escalinatas de la Casa del Bicentenario.

La edición del 22º Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría, se recuerda, se realizará durante los días 13, 14 y 15 de febrero en el predio ferial de la Sociedad Rural, donde en el escenario principal Horacio Guarany se contará con los shows en vivo, entre otros, de Los Nocheros, Ángela Leiva, Ahyre y Carlos Ramón Fernández. Serán más de 20 los artistas y agrupaciones que se presentarán, además del escenario en peñas, jineteadas y diversas propuestas que se prolongarán durante las tres jornadas.