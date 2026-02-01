Gran marco de público en el festejo del Museo “Dámaso Arce”

En la jornada del último sábado se llevó el festejo por el 65º aniversario del Museo Municipal “Dámaso Arce”, una celebración que contó con múltiples propuestas que convocaron un importante marco de público. El intendente Wesner, junto a la directora de Patrimonio Cultural Dana Vergara, estuvieron presentes y recorrieron y participaron de las actividades.

El festejo se inició a las 18 horas, con la apertura del tradicional y emblemático espacio municipal fundado en 1961 y que con el correr de los años se ha consolidado como un punto de referencia del arte y la cultura. En la ocasión, se llevó a cabo la inauguración de la muestra “Décadas en diálogo”, la cual se compone de una gran variedad de piezas pictóricas de diferentes décadas, que invitan a realizar un recorrido cronológico que comienza en los años 60´ y culmina en el nuevo milenio.

En las obras se analiza cómo fueron cambiando las búsquedas y conceptos de cada artista, y resuenan nombres como: Eolo Pons, Jorge Melo, Miguel Ángel Galgano, y Alejandro Cides, entre otros.

A la par, se presentaron una serie de piezas de orfebrería de ex alumnos, alumnos y docentes de la Escuela Municipal de Orfebrería y Artesanías Tradicionales “Maestro Armando Ferreira”, así como un mate cincelado por el orfebre que da nombre a la institución, Armando Ferreira.

Además, de manera complementaria a la muestra, se exhibe el retrato de Manuel Belgrano, piezas de Dámaso Arce y una muestra de arte infantil pertenecientes a los talleres que se dictan anualmente en el museo.

Las propuestas también pudieron disfrutarse en el exterior del Museo, sobre el veredón, sitio donde se dispuso un paseo de artesanos y patio de comidas, con la presencia además de estatuas vivientas y el show de Circo Tabú. También, con el arribo de la noche, se contó con música en vivo con las presentaciones de las bandas ensamble de saxos Ensamble Latinoamericana y Viajando a Mercurio, que marcaron el cierre del evento.

Por último, se informa que la muestra “Décadas en diálogo” podrá ser recorrida de martes a domingos de 9 a 12 horas, y miércoles a domingos de 18 a 21. Por informes y/o detalles sobre las actividades en el marco de la exhibición, pueden comunicarse al mail del museo: museo.damasoarce@olavarria.gov.ar. El Museo Dámaso Arce está ubicado en San Martín 2862, con entrada libre y gratuita.