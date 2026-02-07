Hubo podios olavarrienses en la Milla Urbana de Bolívar

Atletas locales participaron de la Milla Urbana de Bolivar que tuvo lugar en el Parque Las Acollaradas con la organización de la Municipalidad de Bolívar y articulación con Chávez Running Team.

La propuesta pensada para promover el movimiento, la vida saludable y el encuentro al aire libre se llevó a cabo sobre una distancia de 1609 metros y contó con alrededor de 100 atletas.

La victoria de la general fue para Diego Gómez de 25 de Mayo y fue escoltado por el olavarriense Diego Ortiz y el local Marcos García.

Entre las Damas, Emilia Guillén de Pirovano fue la ganadora con Luciana Ferraro y María Pacheco de Olavarría como escoltas.