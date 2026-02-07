Hubo podios olavarrienses en la Milla Urbana de Bolívar | Infoeme
Sabado 07 de Febrero 2026 - 22:41hs
20°
Sabado 07 de Febrero 2026 - 22:41hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  deportes
 |  Milla Urbana
 - 7 de Febrero de 2026 | 22:00

Hubo podios olavarrienses en la Milla Urbana de Bolívar

En el marco de las propuestas de “Verano en Bolívar”, el pasado sábadose llevó a cabo la Milla Urbana con podio para atletas de Olavarría.

Atletas locales participaron de la Milla Urbana de Bolivar que tuvo lugar en el Parque Las Acollaradas con la organización de la Municipalidad de Bolívar y articulación con Chávez Running Team.

 

La propuesta pensada para promover el movimiento, la vida saludable y el encuentro al aire libre se llevó a cabo sobre una distancia de 1609 metros y contó con alrededor de 100 atletas.

 

 

La victoria de la general fue para Diego Gómez de 25 de Mayo y fue escoltado por el olavarriense Diego Ortiz y el local Marcos García.

 

Entre las Damas, Emilia Guillén de Pirovano fue la ganadora con Luciana Ferraro y María Pacheco de Olavarría como escoltas.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME