Inscripciones abiertas para el Centro de Estudios Universitarios de Coopelectric

El Centro de Estudios Universitarios (CEU) de Coopelectric abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026.

La institución brinda a Olavarría y la región la posibilidad de estudiar a distancia, en diferentes instituciones de nivel nacional. En sus de más de 20 años de trayectoria, cuenta con más de 1600 egresados de cursos, tecnicaturas, carreras de grado, posgrados y bachillerato.

“Nuestra propuesta educativa es muy amplia y se renueva todos los años. Por ejemplo este año contamos con la incorporación de la Universidad del Este, de La Plata” señalaron desde el CEU de Coopelectric.

Funcionamiento

Una vez inscripto, se gestiona el acceso a una plataforma en la que se encuentra disponible el material de estudio. La misma está habilitada las 24 horas del día, es decir que el estudiante realiza la descarga hogareña de las clases y maneja sus propios tiempos de estudio. De esta manera, resulta posible trabajar y estudiar en forma simultánea.

“No sólo nos eligen los jóvenes que finalizaron sus estudios secundarios, sino también personas que trabajan, que tienen familia y no pudieron estudiar en otro momento de su vida o tal vez lo hicieron y ahora eligen continuar formándose con algún posgrado u otra carrera” destacaron y añadieron “Coopelectric promueve la educación y pone en valor el impacto positivo que ello tiene en el desarrollo local”.

Por otro lado, los trabajos prácticos y los parciales son domiciliarios, con una fecha límite de entrega. Mientras que los finales se rinden de acuerdo a la metodología determinada por el docente y pueden ser de carácter virtual o presencial en la sede del CEU.

Inscripciones

Los interesados pueden acercarse a la sede ubicada en Belgrano 2824, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hs., o contactarse vía:

Whatsapp 2284 - 201038

E-mail: centroestudiouniversitario@coopelectric.com.ar

Facebook: Ceu Coopelectric

Instagram: ceucoopelectric

PROPUESTA EDUCATIVA:

www.coopelectric.com.ar y www.aldeaeducativa.ag

UNIVERSIDAD DEL ESTE

Carreras de grado:

Abogacía

Lic. en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral

Lic. en Administración

Lic. en Ciencias Políticas

Lic. en Comercialización

Lic. en Diseño Digital

Lic. en Periodismo

Lic. en Publicidad

Lic. en Relaciones Públicas

Lic. en Gestión Educativa

Carreras de pre-grado:

Martillero y Corredor Público

Tec. Sup. en Administración Pública

Tec. Univ. En Seguridad e Higiene

Tec. Sup. en Bibliotecología de Instituciones Escolares

Profesorado Universitario

https://www.ude.edu.ar/

UNIVERSIDAD DE BELGRANO

Tecnicaturas:

Administración con Orientación en PyME

Producción Agropecuaria

Comercialización

Comercio Internacional

Hotelería y Turismo

Analista Universitario en Gestión de Capital Humano

Logística

Logística de Agronegocios

Licenciaturas de Complementación:

Hotelería y Turismo

Gestión de Capital Humano

Gestión de Agroempresas

Logística Integral

www.ub.edu.ar

INSTITUTO SUPERIOR DE INFORMÁTICA VIRASORO (ISIV)

Tecnicaturas:

Analista de Sistemas

Marketing Digital

Administración de Empresas

Administración de Recursos Humanos

Seguridad e Higiene Laboral

Negocios Digitales

Turismo

https://www.isiv.edu.ar

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BUENOS AIRES (ESBA)

Tecnicaturas Superiores en:

Análisis de Sistemas

Administración de Empresas

Administración de Recursos Humanos

Finanzas

Ciberseguridad

Cursos y diplomaturas en diversas áreas

www.esba.edu.ar

BACHILLERATO

Con orientación en Economía y Administración

Cursada virtual, exámenes presenciales una vez al mes

Acompañamiento administrativo y académico

Título válido para ingresar a una carrera

https://www.isiv.edu.ar

CURSOS

Más de 200 propuestas en diferentes áreas como: Salud, Administración, Arte, Estética, Gastronomía, Oficios, Deportes, Marketing, Ciencias Forenses, Informática, Social/ambiental, Psicología, Psiquiatría, Psicopedagogía, Ontología, Mecánica, Reparación.

www.aldeaeducativa.ag