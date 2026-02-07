Inscripciones abiertas para el Centro de Estudios Universitarios de Coopelectric

El Centro de Estudios Universitarios (CEU) de Coopelectric abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026.
La institución brinda a Olavarría y la región la posibilidad de estudiar a distancia, en diferentes instituciones de nivel nacional. En sus de más de 20 años de trayectoria, cuenta con más de 1600 egresados de cursos, tecnicaturas, carreras de grado, posgrados y bachillerato.
“Nuestra propuesta educativa es muy amplia y se renueva todos los años. Por ejemplo este año contamos con la incorporación de la Universidad del Este, de La Plata” señalaron desde el CEU de Coopelectric.
Funcionamiento
Una vez inscripto, se gestiona el acceso a una plataforma en la que se encuentra disponible el material de estudio. La misma está habilitada las 24 horas del día, es decir que el estudiante realiza la descarga hogareña de las clases y maneja sus propios tiempos de estudio. De esta manera, resulta posible trabajar y estudiar en forma simultánea.
“No sólo nos eligen los jóvenes que finalizaron sus estudios secundarios, sino también personas que trabajan, que tienen familia y no pudieron estudiar en otro momento de su vida o tal vez lo hicieron y ahora eligen continuar formándose con algún posgrado u otra carrera” destacaron y añadieron “Coopelectric promueve la educación y pone en valor el impacto positivo que ello tiene en el desarrollo local”.
Por otro lado, los trabajos prácticos y los parciales son domiciliarios, con una fecha límite de entrega. Mientras que los finales se rinden de acuerdo a la metodología determinada por el docente y pueden ser de carácter virtual o presencial en la sede del CEU.
Inscripciones
Los interesados pueden acercarse a la sede ubicada en Belgrano 2824, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hs., o contactarse vía:
- Whatsapp 2284 - 201038
- E-mail: centroestudiouniversitario@coopelectric.com.ar
- Facebook: Ceu Coopelectric
- Instagram: ceucoopelectric
PROPUESTA EDUCATIVA:
www.coopelectric.com.ar y www.aldeaeducativa.ag
UNIVERSIDAD DEL ESTE
Carreras de grado:
Abogacía
Lic. en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral
Lic. en Administración
Lic. en Ciencias Políticas
Lic. en Comercialización
Lic. en Diseño Digital
Lic. en Periodismo
Lic. en Publicidad
Lic. en Relaciones Públicas
Lic. en Gestión Educativa
Carreras de pre-grado:
Martillero y Corredor Público
Tec. Sup. en Administración Pública
Tec. Univ. En Seguridad e Higiene
Tec. Sup. en Bibliotecología de Instituciones Escolares
Profesorado Universitario
UNIVERSIDAD DE BELGRANO
Tecnicaturas:
Administración con Orientación en PyME
Producción Agropecuaria
Comercialización
Comercio Internacional
Hotelería y Turismo
Analista Universitario en Gestión de Capital Humano
Logística
Logística de Agronegocios
Licenciaturas de Complementación:
Hotelería y Turismo
Gestión de Capital Humano
Gestión de Agroempresas
Logística Integral
INSTITUTO SUPERIOR DE INFORMÁTICA VIRASORO (ISIV)
Tecnicaturas:
Analista de Sistemas
Marketing Digital
Administración de Empresas
Administración de Recursos Humanos
Seguridad e Higiene Laboral
Negocios Digitales
Turismo
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BUENOS AIRES (ESBA)
Tecnicaturas Superiores en:
Análisis de Sistemas
Administración de Empresas
Administración de Recursos Humanos
Finanzas
Ciberseguridad
Cursos y diplomaturas en diversas áreas
BACHILLERATO
Con orientación en Economía y Administración
- Cursada virtual, exámenes presenciales una vez al mes
- Acompañamiento administrativo y académico
- Título válido para ingresar a una carrera
CURSOS
Más de 200 propuestas en diferentes áreas como: Salud, Administración, Arte, Estética, Gastronomía, Oficios, Deportes, Marketing, Ciencias Forenses, Informática, Social/ambiental, Psicología, Psiquiatría, Psicopedagogía, Ontología, Mecánica, Reparación.