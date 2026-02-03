Anuncian cortes de tránsito por el Carnaval 2026 | Infoeme
Martes 03 de Febrero 2026
Martes 03 de Febrero 2026
 3 de Febrero de 2026

Anuncian cortes de tránsito por el Carnaval 2026

En el marco de la nueva edición de los tradicionales Carnavales, uno de los festejos populares más convocantes del calendario cultural de nuestro Partido, el Municipio anunció interupciones de tránsito.

El Carnaval 2026, como es habitual, se dará cita en el Corsódromo Municipal “Gabriel Antonio”, los días 6, 7 y 8 de febrero. Las tres veladas tendrán como horario de inicio las 20:30 horas. 

En ese sentido, desde la Dirección de Control Urbano del Municipio se informa el detalle de calles cuyo tránsito se verá interrumpido temporalmente a raíz del desarrollo del evento.

Durante los días viernes 6 al domingo 8, en el horario de 18:00 a 01:00 horas, se realizarán cortes de calles en el siguiente cuadrante:

– San Martín y Guisasola

– San Martín y Junín

– Necochea y Junín

– Guisasola y Av. Colon

– Pourtalé y Belgrano

– Pourtalé y Dorrego

