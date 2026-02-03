Torneo Unión Regional Deportiva: está el fixture

En la jornada de este martes quedó definido el fixture del Torneo Unión Regional Deportiva que dará comienzo dentro de dos fines de semana.
Está todo listo para el comienzo de una nueva edición del Torneo Interligas que organizan en conjuntos las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida y en las últimas horas quedó definido el fixture.
Los equipos olavarrienses y los representantes de las otras tres Ligas conocen su camino en la competencia regional que dará inicio el venidero el 22 de febrero próximo.
El fixture:
Zona A
FECHA 1
Independiente – Espigas
Cemento – Colonias y Cerros
Balonpie – Alumni
Boca – Loma Negra
FECHA 2
Espigas – Boca
Loma Negra – Cemento
Colonias y Cerros – Alumni
Balonpie – Independiente
FECHA 3
Casariego – Balonpie
Empleados – Independiente
Urdampilleta – Pirovano
Bancario – Bull Dog
FECHA 4
Colonias y Cerros – Espigas
Cemento – Balonpie
Independiente – Boca
Alumni – Loma Negra
FECHA 5
Alumni – Espigas
Cemento – Independiente
Loma Negra – Colonias y Cerros
Boca – Balonpie
FECHA 6
Espigas – Balonpie
Alumni – Cemento
Colonias y Cerros – Boca
Independiente – Loma Negra
FECHA 7
Balonpie – Casariego
Independiente – Empleados
Pirovano – Urdampilleta
Bull Dog – Bancario
FECHA 8
Loma Negra – Espigas
Boca – Cemento
Balonpie – Colonias y Cerros
Independiente – Alumni
FECHA 9
Espigas – Cemento
Colonias y Cerros – Independiente
Boca – Alumni
Balonpie – Loma Negra
Zona B
FECHA 1
Racing – San Martín
Hinojo – Barracas
Jorge Newbery – Juventud
Sp. Piazza – Vélez
FECHA 2
Racing – Jorge Newbery
San Martín – Hinojo
Vélez – Juventud
Barracas – Sp. Piazza
FECHA 3
Lilan Jorge Newbery
Juventud – Platense
Racing – Ingeniero
Barracas – Cemento
FECHA 4
Hinojo – Vélez
Jorge Newbery – San Martín
Sp. Piazza – Racing
Juventud – Barracas
FECHA 5
Hinojo – Racing
Jorge Newbery – Sp. Piazza
Barracas – Vélez
Juventud – San Martín
FECHA 6
Racing – Juventud
Vélez – San Martín
Barracas – Jorge Newbery
Sp. Piazza – Hinojo
FECHA 7
Jorge Newbery – Lilan
Platense – Juventud
Ingeniero Newbery – Racing
Cemento – Barracas
FECHA 8
Hinojo – Jorge Newbery
Vélez – Racing
Sp. Piazza – Juventud
San Martín – Barracas
FECHA 9
San Martín – Sp. Piazza
Vélez – Jorge Newbery
Juventud – Hinojo
Barracas – Racing
Zona C
FECHA 1
Ferro – Lilan
Ingeniero Newbery – Sierra Chica
Casariego – Urdampilleta
El Fortín – Bancario
FECHA 2
Ferro – Urdampilleta
Lilan – Sierra Chica
Casariego – Bancario
Ingeniero Newbery – El Fortín
FECHA 3
Alumni – Sp. Piazza
Vélez – Boca
Colonias y Cerros – Ferro
San Martín – Embajadores
FECHA 4
Sierra Chica – Bancario
Urdampilleta – Lilan
El Fortín – Ferro
Ingeniero Newbery – Casariego
FECHA 5
Sierra Chica – Ferro
Urdampilleta – El Fortín
Bancario – Ingeniero Newbery
Casariego – Lilan
FECHA 6
Ferro – Casariego
Lilan – Bancario
Urdampilleta – Ingeniero Newbery
El Fortín – Sierra Chica
FECHA 7
Sp. Piazza – Alumni
Boca – Vélez
Ferro – Colonias y Cerros
Embajadores – San Martín
FECHA 8
Sierra Chica – Urdampilleta
Bancario – Ferro
El Fortín – Casariego
Lilan – Ingeniero Newbery
FECHA 9
Lilan – El Fortín
Bancario – Urdampilleta
Casariego – Sierra Chica
Ferro – Ingeniero Newbery
Zona D
FECHA 1
Platense – Pirovano
Municipales – Racing (L)
Embajadores – Estudiantes
Bull Dog – Empleados
FECHA 2
Platense – Embajadores
Pirovano – Racing (L)
Empleados – Estudiantes
Bull Dog – Municipales
FECHA 3
Espigas – Municipales
El Fortin – Hinojo
Estudiantes – Sierra Chica
Racing – Loma Negra
FECHA 4
Racing (L) – Empleados
Pirovano – Embajadores
Bull Dog – Platense
Estudiantes – Municipales
FECHA 5
Racing (L) – Platense
Embajadores – Bull Dog
Empleados – Municipales
Estudiantes – Pirovano
FECHA 6
Platense – Estudiantes
Empleados – Pirovano
Municipales – Embajadores
Racing (L) – Bull Dog
FECHA 7
Municipales – Espigas
Hinojo – El Fortin
Sierra Chica – Estudiantes
Loma Negra – Racing
FECHA 8
Embajadores – Racing (L)
Platense – Empleados
Estudiantes – Bull Dog
Municipales – Pirovano
FECHA 9
Pirovano – Bull Dog
Empleados – Embajadores
Racing (L) – Estudiantes
Municipales – Platense
Fuente: Prensa TURD