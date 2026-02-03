Torneo Unión Regional Deportiva: está el fixture | Infoeme
Martes 03 de Febrero 2026
Olavarría
 Torneo Unión Deportiva Regional
 3 de Febrero de 2026

Torneo Unión Regional Deportiva: está el fixture

En la jornada de este martes quedó definido el fixture del Torneo Unión Regional Deportiva que dará comienzo dentro de dos fines de semana.

Está todo listo para el comienzo de una nueva edición del Torneo Interligas que organizan en conjuntos las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida y en las últimas horas quedó definido el fixture.

Los equipos olavarrienses y los representantes de las otras tres Ligas conocen su camino en la competencia regional que dará inicio el venidero el 22 de febrero próximo.

 

El fixture:

Zona A

FECHA 1

Independiente – Espigas

Cemento – Colonias y Cerros

Balonpie – Alumni

Boca – Loma Negra

FECHA 2

Espigas – Boca

Loma Negra – Cemento

Colonias y Cerros – Alumni

Balonpie – Independiente

FECHA 3

Casariego – Balonpie

Empleados – Independiente

Urdampilleta – Pirovano

Bancario – Bull Dog

FECHA 4

Colonias y Cerros – Espigas

Cemento – Balonpie

Independiente – Boca

Alumni – Loma Negra

FECHA 5

Alumni – Espigas

Cemento – Independiente

Loma Negra – Colonias y Cerros

Boca – Balonpie

FECHA 6

Espigas – Balonpie

Alumni – Cemento

Colonias y Cerros – Boca

Independiente – Loma Negra

FECHA 7

Balonpie – Casariego

Independiente – Empleados

Pirovano – Urdampilleta

Bull Dog – Bancario

FECHA 8

Loma Negra – Espigas

Boca – Cemento

Balonpie – Colonias y Cerros

Independiente – Alumni

FECHA 9

Espigas – Cemento

Colonias y Cerros – Independiente

Boca – Alumni

Balonpie – Loma Negra

 

Zona B

FECHA 1

Racing – San Martín

Hinojo – Barracas

Jorge Newbery – Juventud

Sp. Piazza – Vélez

FECHA 2

Racing – Jorge Newbery

San Martín – Hinojo

Vélez – Juventud

Barracas – Sp. Piazza

FECHA 3

Lilan Jorge Newbery

Juventud – Platense

Racing – Ingeniero

Barracas – Cemento

FECHA 4

Hinojo – Vélez

Jorge Newbery – San Martín

Sp. Piazza – Racing 

Juventud – Barracas

FECHA 5

Hinojo – Racing 

Jorge Newbery – Sp. Piazza

Barracas – Vélez

Juventud – San Martín

FECHA 6

Racing – Juventud

Vélez – San Martín

Barracas – Jorge Newbery

Sp. Piazza – Hinojo

FECHA 7

Jorge Newbery – Lilan

Platense – Juventud

Ingeniero Newbery – Racing 

Cemento – Barracas

FECHA 8

Hinojo – Jorge Newbery

Vélez – Racing

Sp. Piazza – Juventud

San Martín – Barracas

FECHA 9

San Martín – Sp. Piazza

Vélez – Jorge Newbery

Juventud – Hinojo

Barracas – Racing 

 

Zona C

FECHA 1

Ferro – Lilan

Ingeniero Newbery – Sierra Chica

Casariego – Urdampilleta

El Fortín – Bancario

FECHA 2

Ferro – Urdampilleta

Lilan – Sierra Chica

Casariego – Bancario

Ingeniero Newbery – El Fortín

FECHA 3

Alumni – Sp. Piazza

Vélez – Boca

Colonias y Cerros – Ferro

San Martín – Embajadores

FECHA 4

Sierra Chica – Bancario

Urdampilleta – Lilan

El Fortín – Ferro

Ingeniero Newbery – Casariego

FECHA 5

Sierra Chica – Ferro

Urdampilleta – El Fortín

Bancario – Ingeniero Newbery

Casariego – Lilan

FECHA 6

Ferro – Casariego

Lilan – Bancario

Urdampilleta – Ingeniero Newbery

El Fortín – Sierra Chica

FECHA 7

Sp. Piazza – Alumni

Boca – Vélez

Ferro – Colonias y Cerros

Embajadores – San Martín

FECHA 8

Sierra Chica – Urdampilleta

Bancario – Ferro

El Fortín – Casariego

Lilan – Ingeniero Newbery

FECHA 9

Lilan – El Fortín

Bancario – Urdampilleta

Casariego – Sierra Chica

Ferro – Ingeniero Newbery

 

Zona D

FECHA 1

Platense – Pirovano 

Municipales – Racing (L)

Embajadores – Estudiantes 

Bull Dog – Empleados

FECHA 2

Platense – Embajadores 

Pirovano – Racing (L)

Empleados – Estudiantes 

Bull Dog – Municipales 

FECHA 3

Espigas – Municipales 

El Fortin – Hinojo 

Estudiantes – Sierra Chica

Racing – Loma Negra

FECHA 4

Racing (L) – Empleados 

Pirovano – Embajadores 

Bull Dog – Platense 

Estudiantes – Municipales 

FECHA 5

Racing (L) – Platense 

Embajadores – Bull Dog

Empleados – Municipales 

Estudiantes – Pirovano 

FECHA 6

Platense – Estudiantes 

Empleados – Pirovano 

Municipales – Embajadores 

Racing (L) – Bull Dog

FECHA 7

Municipales – Espigas

Hinojo – El Fortin

Sierra Chica – Estudiantes

Loma Negra – Racing

FECHA 8

Embajadores – Racing (L)

Platense – Empleados 

Estudiantes – Bull Dog

Municipales – Pirovano 

FECHA 9

Pirovano – Bull Dog

Empleados – Embajadores 

Racing (L) – Estudiantes 

Municipales – Platense 

 

Fuente: Prensa TURD

 

