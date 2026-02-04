Más de 1900 personas fueron atendidas por accidentes de tránsito en enero | Infoeme
Miércoles 04 de Febrero 2026 - 17:53hs
30°
Miércoles 04 de Febrero 2026 - 17:53hs
Olavarría
30°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 4 de Febrero de 2026 | 15:34

Más de 1900 personas fueron atendidas por accidentes de tránsito en enero

Se registraron casi 1.500 accidentes de tránsito en la ciudad de Buenos Aires durante el primer mes del año. 

1.911 personas fueron atendidas asistidas por accidentes de tránsito durante enero de 2026 en la ciudad de Buenos Aires, con un registro de 1.484 accidentes de tránsito en el mismo periodo.

Según el informe anual de incidentes de tránsito 2026 realizado por el SAME el tipo de incidente que ocurre con mayor frecuencia corresponde a las colisiones entre autos y motos, en un 24,28%, seguido por los choques entre autos con 12,45%.

Las víctimas de caídas de motos alcanzaron un 9,31%, mientras que los atropellados fueron el 7,43% de los accidentes totales.

Independientemente de la forma de colisión, más de la mitad de los casos, (50,8%) involucran a autos con un total de 902 hechos, mientras que 629 corresponden a motos (35,5%) y los atropellamientos representan 243 casos (13,7%).

El análisis del Sistema de Atención Médica de Emergencias indicó que la mayoría de los accidentes ocurrieron los viernes entre las 13 y las 18 horas, un rango considerado pico en la ciudad, seguido por los martes cerca de las 17.

Los barrios con mayores incidentes pertenecen a la comuna 1, que abarca Retiro, Constitución, Monserrat, San Nicolás y Puerto Madero, continuado por la sección 15 que incluye Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME