Más de 1900 personas fueron atendidas por accidentes de tránsito en enero

1.911 personas fueron atendidas asistidas por accidentes de tránsito durante enero de 2026 en la ciudad de Buenos Aires, con un registro de 1.484 accidentes de tránsito en el mismo periodo.

Según el informe anual de incidentes de tránsito 2026 realizado por el SAME el tipo de incidente que ocurre con mayor frecuencia corresponde a las colisiones entre autos y motos, en un 24,28%, seguido por los choques entre autos con 12,45%.

Las víctimas de caídas de motos alcanzaron un 9,31%, mientras que los atropellados fueron el 7,43% de los accidentes totales.

Independientemente de la forma de colisión, más de la mitad de los casos, (50,8%) involucran a autos con un total de 902 hechos, mientras que 629 corresponden a motos (35,5%) y los atropellamientos representan 243 casos (13,7%).

El análisis del Sistema de Atención Médica de Emergencias indicó que la mayoría de los accidentes ocurrieron los viernes entre las 13 y las 18 horas, un rango considerado pico en la ciudad, seguido por los martes cerca de las 17.

Los barrios con mayores incidentes pertenecen a la comuna 1, que abarca Retiro, Constitución, Monserrat, San Nicolás y Puerto Madero, continuado por la sección 15 que incluye Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas.