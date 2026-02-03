Relato salvaje en Madariaga: una mujer rompió el parabrisas con un martillo al auto de su ex

Un hombre de 70 años denunció a su ex pareja, de 46, y pidió una órden de prohibición de acercamiento, luego de que la mujer de nacionalidad dominicana le rompiera el parabrisas del auto con un martillo.

Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el denunciante fue identificado como Oscar Lucero, que reside en la localidad bonaerense de General Madariaga y compartió videos del momento del ataque.

Mientras el hombre se encontraba en su puesto de trabajo, la agresora, Ana Rosmeri Peñalo, se mostraba alterada, a plena luz del día, descalza, rodeó una camioneta roja con un martillo en la mano, intentó causar daño de varias maneras y ante la falta de resultados, golpeó directamente sobre el vidrio del parabrisas donde logró varias abolladuras.

En la declaración, Lucero informó que Peñalo lo hostigaba en su comercio con el fin de molestarlo, causó daños en el vehículo así como en los espejos laterales, por lo que solicitó una la medida de prohibición de acercamiento y un botón antipánico. (NA)