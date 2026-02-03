Liga Federal: Estudiantes y Racing tuvieron su primer entrenamiento

Estudiantes y Racing dieron inicio a los trabajos de pretemporada de cara a lo que será su participación en la tercera categoría del básquet nacional.

En el Parque Olavarría, el “Chaira” fue el primero en iniciar con la pretemporada con la presencia de todas sus fichas mayores confirmadas y con un numeroso plantel de juveniles.

El equipo dirigido por Matías Orlando tuvo su momento de presentación y luego realizó movimientos específicos durante alrededor de 90 minutos.

Luego el plantel que representará al Bataraz en la próxima Liga Federal realizó su primer entrenamiento oficial en el Maxigimnasio del Parque Guerrero bajo la conducción de Mariano Iglesias y que estará secundado por Agustín Bianchi como asistente técnico.

En un clima muy ameno, donde algunos jugadores comenzaron a conocerse y otros vivieron un reencuentro especial, la Subcomisión que trabaja específicamente para el equipo profesional se presentó ante el plantel, al igual que integrantes de la Subcomisión de Básquet Menor, reforzando la idea de un proyecto integral y alineado desde las bases hasta lo más alto.

También dijeron presente autoridades del Club, el Presidente Emilio Incaurgarat, acompañado por la Vicepresidenta Flavia Rivera y miembros de la Comisión Directiva, quienes saludaron al plantel y remarcaron la importancia del trabajo en conjunto, el compromiso institucional y el orgullo que significa volver a competir en la Liga Federal representando a Estudiantes y a toda Olavarría.

Luego de ese primer encuentro social e institucional, llegó el momento de comenzar a trabajar. La jornada inició con el entrenamiento físico en el gimnasio de pesas del Maxi, a cargo de Daniel Conte, quien será el Preparador Físico del equipo. Posteriormente, el plantel pasó al parquet para realizar los primeros movimientos bajo las órdenes de Mariano Iglesias, comenzando a sentar las bases de lo que será la identidad del equipo.

En ese marco, quedó presentado también el cuerpo técnico completo, que acompañará al plantel a lo largo de toda la competencia y que refleja el profesionalismo y la seriedad del proyecto:

Mariano Iglesias (Director Técnico), Agustín Bianchi (Asistente Técnico), Emiliano Coppero (Asistente Técnico 2), Daniel Conte (Preparador Físico), Tiziano Santilli (Utilero), Giuliano Caruso (Jefe de Equipo) y Ornella Manganiello (Nutricionista).

