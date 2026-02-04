La Comparsa Mirú Mirá se sumará a los Carnavales 2026

Cuenta regresiva para la edición 2026 de los Carnavales Oficiales, que son organizados desde el Municipio, con el acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

En ese marco, se informó que la jornada de cierre, que se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, contará con la participación de la Comparsa Mirú Mirá, que arribará desde 25 de Mayo con todo su color y puesta en escena.

Se recuerda que los Carnavales Oficiales se iniciarán este viernes, desde las 20:30, y se prolongarán hasta el domingo inclusive en el Corsódromo Municipal “Gabriel Antonio”, por donde desfilarán numerosas agrupaciones. Además, se contarán también con la participación de instituciones locales, que llevarán a cabo la venta de comidas y alquiler de sillas.

Desde el Municipio se renueva la invitación a toda la comunidad, para disfrutar de una fiesta popular.

Programa

La jornada inicial, que se concretará el 6 de febrero, contará con las participaciones de Centros de Día y Programa Callejeada, propuesta que son coordinadas desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos del Municipio. A la par, también desfilarán integrantes del Programa Municipal Verano Dorado que es desplegado desde la Subsecretaría de Deportes.

Además, participarán las agrupaciones El grito de los barrios, Insaciables, GRES Salgueros, Vip Samba, El Color de tu corazón, Daii Yará y Bahía Ba.

La segunda noche será el 7 de Febrero, con las presencias de Los reyes de la noche, El grito de los barrios, Daii Yará, GRES Bahía Ba, Caporales Sangre Morena, Arrebatando Lágrimas, Insaciables, Vip Samba y El color de tu corazón.

La tercera y última jornada se concretará el 8 de febrero, con la participación especial de la Comparsa Mirú Mirá y la tradicional quema del momo. Pero además desfilarán Verano Dorado, GRES Salgueros, Caporales Sangre Morena, GRES Bahía Ba, Insaciables, Daii Yará, Agrupación 100% Salay, El color de tu corazón, Arrebatando Lágrimas y Vip Samba.

Corte de calles

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se informa el detalle de calles cuyo tránsito se verá interrumpido temporalmente a raíz del desarrollo de los Carnavales 2026.

Durante los días viernes 6 al domingo 8, en el horario de 18:00 a 01:00 horas, se realizarán cortes de calles en el siguiente cuadrante:

- San Martín y Guisasola

- San Martín y Junín

- Necochea y Junín

- Guisasola y Av. Colon

- Pourtalé y Belgrano

- Pourtalé y Dorrego