Olavarría nuevamente bajo alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas para Olavarría y la región para las próximas horas.

La advertencia, según el organismo, rige para la noche de este miércoles y madrugadas del jueves en el Partido, Laprida y La Madrid. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

"Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h", detalló el SMN.

Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.