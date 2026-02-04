Este jueves habrá un operativo de bloqueo por la aparición de un murciélago con rabia

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección Veterinaria, informó que el jueves 5 de febrero se desplegará un operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago (reservorios naturales del virus).

De acuerdo con lo que se detalló, se realizará en el horario de 8:30 a 12 horas, en el sector comprendido por las calles: Vicente López, Lamadrid, Belgrano y Coronel Suárez.

Se añadió que las tareas consistirán en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente. Se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Además, se recuerda que, si encuentra un murciélago, no debe tocarlo y debe dar aviso a Bromatología o Defensa Civil para que sea un operario quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.