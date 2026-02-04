Este jueves habrá un operativo de bloqueo por la aparición de un murciélago con rabia | Infoeme
Miércoles 04 de Febrero 2026 - 12:10hs
27°
Miércoles 04 de Febrero 2026 - 12:10hs
Olavarría
27°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 4 de Febrero de 2026 | 10:14

Este jueves habrá un operativo de bloqueo por la aparición de un murciélago con rabia

Se realizará en el horario de 8:30 a 12 horas, en el sector comprendido por las calles: Vicente López, Lamadrid, Belgrano y Coronel Suárez.

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección Veterinaria, informó que el jueves 5 de febrero se desplegará un operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago (reservorios naturales del virus).

De acuerdo con lo que se detalló, se realizará en el horario de 8:30 a 12 horas, en el sector comprendido por las calles: Vicente López, Lamadrid, Belgrano y Coronel Suárez.

Se añadió que las tareas consistirán en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente. Se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Además, se recuerda que, si encuentra un murciélago, no debe tocarlo y debe dar aviso a Bromatología o Defensa Civil para que sea un operario quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME