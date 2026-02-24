Barrio por Barrio 2026: Wesner encabezó la presentación del Programa Municipal de Abordaje Territorial

En el inicio de la mañana de este lunes se llevó a cabo en el Salón Rivadavia una reunión que sirvió tanto de presentación como de relanzamiento del Programa Municipal Barrio por Barrio para el corriente año. La actividad fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner y contó con la participación de funcionarios de todas las áreas de la comuna, a quienes se les indicaron los lineamientos y objetivos que tendrá el dispositivo de abordaje territorial e integral, que de manera itinerante recorrerá distintos puntos de todo el Partido.

Las palabras de bienvenida, como así también el detalle de la impronta y las metas para el 2026 estuvieron a cargo del intendente Maximiliano Wesner, quien trazó como principal fin “robustecer la presencia y la cercanía del Estado Municipal”. En ese sentido, convocó a cada una de las áreas a trabajar no solo al interior de cada una para optimizar el servicio que brindan a la comunidad, sino también a aunar esfuerzos y recursos, para que la respuesta sea articulada y efectiva.

Durante el encuentro se profundizó sobre aspectos puntuales del Programa Municipal Barrio por Barrio y se brindó una presentación en la que se detalló el trabajo realizado durante el 2025 y, a la par, que sirvió también para marcar puntos a robustecer durante el corriente año.

Como dato destacado, durante el año pasado se llevaron a cabo un total de 45 operativos, que tuvieron como objetivo no sólo distintos barrios de la ciudad de Olavarría, sino también las localidades que integran el Partido.

En la ocasión, además ya se compartió el cronograma para el primer semestre, el cual no sólo contempla los dispositivos de abordaje, sino también capacitaciones al personal municipal.

Cronograma

4 de Marzo. Sierras Bayas – Colonia San Miguel 4/03/2026

18 de marzo. Barrios Provincias. Argentinas y ACUPO I

1 de abril. Barrios Los Robles, Municipales, Plan Novios, 24 viviendas, La Araña

15 de abril. Loma Negra

29 de abril. Barrios Belén, Eucaliptus, Perito Moreno, Isaura, Mataderos y Cuarteles

13 de mayo. Recalde

13 de mayo. Barrios Provincias Unidas y Villa Mailín

27 de mayo. Barrios Villa Aurora Sur, Centro y Norte, Villa Mailén

10 de junio. Hinojo – Colonia Hinojo