Confirman nuevo caso de gripe aviar y recomiendan a productores reforzar medidas sanitarias

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 la Reserva Laguna La Salada Grande, ubicada en la localidad de General Juan Madariaga (PBA) y, al tratarse de aves silvestres, esta detección no afecta el estatus sanitario ni las operaciones comerciales de la Argentina.

Así se indicó en un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el cual se añadió: “No obstante, con el objetivo de evitar la propagación del virus, se recomienda a los productores avícolas comerciales reforzar las medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad, y a los tenedores de aves de traspatio mantenerlas en espacios protegidos para evitar el contacto con aves silvestres, intensificar la higiene y desinfección de instalaciones y restringir el acceso de aves silvestres al agua y alimento”.

Por otro lado, en el citado informe del BEN correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 06 de 2026, se señaló que todos los virus respiratorios se mantienen en valores de baja circulación: en el caso del SARS-CoV-2 se mantiene estable y no se registraron nuevas notificaciones de virus sincicial respiratorio (VSR) durante las últimas semanas.

En relación a los casos de Influenza A(H3N2), se mantienen los 58 casos confirmados del subclado J.2.4.1 (K) en la SE 05 y los mismos se distribuyeron en 18 jurisdicciones del país, concentrándose mayoritariamente en las regiones Centro y Sur. Las provincias con mayor cantidad de casos hasta el momento son Mendoza con 9 casos y Santa Cruz con 8 y le siguen Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 7 casos; Provincia de Buenos Aires (PBA) con 6; Catamarca, La Rioja, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego con 3 casos; Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Tucumán con 2 casos; Chubut, Formosa, La Pampa, Río Negro y San Juan con un caso cada una.

Además, el BEN informó que durante la SE 06 se registraron 24 nuevos casos de coqueluche. El total de confirmados en lo que va del 2026 es de 153 casos, con una incidencia de 0,33 casos por cada 100 mil habitantes. Si bien estos datos superan las cifras registradas para el mismo período de años anteriores, deben ser entendidos como una consecuencia del aumento de casos registrado durante el año 2025.

La única forma de prevenir contagios y evitar cuadros graves de coqueluche es con esquemas de vacunación completos. En este sentido, el análisis de las coberturas de vacunación contra coqueluche muestra diferencias marcadas entre jurisdicciones y la necesidad de que las provincias refuercen las estrategias de sensibilización y vacunación para completar esquemas y mejorar las coberturas de la población objetivo.