900 positivos de alcoholemia en más de 83 mil operativos viales en la provincia de Buenos Aires

Personal de vialidad de la provincia de Buenos Aires detectó 900 positivos de alcoholemia en más de 83 mil controles en el marco del Operativo de Sol a Sol – Temporada de Verano 2025/2026. Las autoridades sostienen que estos procedimientos permiten reducir la siniestralidad y garantizar una circulación más segura.

Durante los operativos, tanto propios como multiagenciales, que se realizan en conjunto con AUBASA, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las áreas de los municipios, se fiscalizaron 83.318 vehículos en distintos puntos estratégicos del territorio provincial.

En ese contexto, se realizaron 80.274 testeos de alcoholemia, detectándose 900 casos positivos, lo que representa una tasa de positividad del 1,12%.

Asimismo, se efectuaron retenciones de licencias por conductas de riesgo, se identificaron casos de documentación apócrifa y situaciones peligrosas como exceso de ocupantes y traslado de personas en la caja de vehículos, especialmente en zonas de playa.

El operativo mantiene presencia permanente en la Costa Atlántica, el Área Metropolitana y el interior bonaerense, con controles diarios, operativos dinámicos y megaoperativos de alcoholemia, reforzados durante fines de semana y recambios turísticos.

En el comunicado se destaca que en esta temporada se incorporaron nuevas tecnologías, postas fijas de control, bodycams, móviles equipados y sistemas de detección con Inteligencia Artificial, fortaleciendo la transparencia y la capacidad operativa en territorio.

“Nuestro objetivo no es recaudar, sino prevenir y cuidar la vida. Estar en la ruta, mostrar datos y controlar conductas de riesgo es una responsabilidad del Estado para que cada persona llegue a destino de forma segura”, afirmó el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci.