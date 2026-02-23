El Municipio entregó material de lectura y ejemplares de árboles nativos a bibliotecas populares del Partido

En la mañana de este lunes, la subsecretaria de Cultura y Educación Sofía Arévalo y el director del Bioparque Municipal Bruno Vitale recibieron a referentes de bibliotecas populares del Partido de Olavarría; con motivo de hacer entrega de material de lectura para dichos espacios.

El encuentro se llevó a cabo en la Casona del Bioparque la Máxima. En esta ocasión, cada institución recibió de manos de los funcionarios municipales un ejemplar del libro “Leyenda Bajo los árboles”: se trata de la primera edición del libro que pertenece a un ciclo de cuentos próximo a editarse, todos ellos narrados por pobladores originarios. “Un libro que trata de recuperar conocimientos ancestrales de comunidades originarias de Argentina y de toda América Latina, reivindicando lo nuestro, haciendo frente a los discursos hegemónicos que tratan a veces de invisibilizar estos relatos” expresó al respecto Bruno Vitale.

Además del ejemplar del mencionado libro, cada biblioteca recibió material de lectura proveniente de la gestión de gobierno provincial; y además un ejemplar de un árbol nativo, en este caso un aguaribay o falso pimiento (Schinus molle) producido en el Vivero Forestal Municipal.

“Nos parece importante que cada lugar cuente en su haber con producciones locales y municipales y contribuir a la recuperación de un hábito que ha quedado en desuso como es la lectura en papel. Los invitamos hacer uso de este material que trata de poner en valor discursos autóctonos”, concluyó el director del Bioparque.

En esta oportunidad las instituciones beneficiarias fueron las bibliotecas populares de Sierras Bayas, Colonia San Miguel, “Coty Laborde”, “Crucero General Belgrano”, “1ro de Mayo”, “Héctor Amoroso”, “Del otro lado del árbol”, “Independencia”, “Armando Collinet” y “Don Helios Eseverri”