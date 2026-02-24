Gran parte de Olavarría estuvo sin luz en la madrugada por una falla de TRANSBA

Coopelectric informó que en horas de la madrugada de este martes se registró una falla que dejó a gran parte de Olavarría sin luz.

Según detalló la empresa, fue pasadas las 22 de este lunes que se registró la salida del Servicio Eléctrico en una amplia zona del Partido debido a una falla en la Estación Transformadora de TRANSBA (132 kV, Alta Tensión).

Por dicho inconveniente, fue que resultaron afectados varios de los alimentadores de 33 KV que Coopelectric utiliza para prestar servicio en el Partido de Olavarría.

Más tarde, tras trabajar para solucionar la falla, poco después de las 2 de la madrugada el suministro fue normalizado totalmente.